IBF официально разрешила британцу Джошуа до 2 декабря провести бой-реванш с Кличко

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Джошуа в конце апреля победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBO и IBF и WBA (Super). Для 27-летнего британца эта победа стала 19-й (все — нокаутом) в 19 боях.

Позже британец попросил IBF разрешить ему провести реванш вперед обязательной защиты пояса. При этом обязательный претендент Пулев выступил против того, чтобы Джошуа получил такое разрешение. Но совет директоров IBF все же дал добро на матч-реванш при определенных условиях. Ранее промоутер британского боксера Эдди Херн сообщил, что повторный бой с Кличко может пройти 28 октября.