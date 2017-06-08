IBF официально разрешила британцу Джошуа до 2 декабря провести бой-реванш с Кличко
МОСКВА, 8 июн —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Международная боксерская федерация (IBF) разрешила британскому супертяжеловесу Энтони Джошуа до 2 декабря провести бой-реванш с украинцем Владимиром Кличко; победитель будет обязан провести бой с болгарином Кубратом Пулевым, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе IBF.
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Джошуа в конце апреля победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBO и IBF и WBA (Super). Для 27-летнего британца эта победа стала 19-й (все — нокаутом) в 19 боях.
Позже британец попросил IBF разрешить ему провести реванш вперед обязательной защиты пояса. При этом обязательный претендент Пулев выступил против того, чтобы Джошуа получил такое разрешение. Но совет директоров IBF все же дал добро на
«Если Владимир Кличко не сможет выйти на ринг 28 октября, то бой должен будет состояться не позднее 2 декабря. Кубрат Пулев является ближайшим соперником победителя
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