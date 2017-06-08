Тайсон Фьюри может провести первый после возвращения бой с Тони Беллью

«Мы рассматривали его. Мои люди разговаривали с его представителями. Он — один из вариантов. Знаю, многие скажут, что он огромный. Да, он один из самых больших бойцов, но он не слишком сильно бьёт, а в нынешней форме гораздо толще меня. Я бы согласился на это и возможность боя есть.

Я не стану врать, с тем Фьюри, что побил Владимира Кличко, я бы драться не стал. Но со 160-килограммовым нынешним Фьюри — да. Я хочу драться с ним сразу после его возвращения. Если он проведёт бой, потом тренировочный лагерь, и снизит вес до 115 кг, я окажусь в ужасной ситуации. Я хочу драться сразу после его возвращения, если он вернётся, — цитирует Беллью Boxing News.