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https://sport.mail.ru/news/boxing/30021489/
8 июня 2017, 18:47 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Магомедов проведет бой в рамках поединка Ковалев — Уорд

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Ариф Магомедов, выступающий в средней весовой категории (до 72,6 кг), 17 июня в Лас-Вегасе проведет бой против американца Луиса Ариаса. Об этом ТАСС сообщил менеджер Магомедова Шамир Петросян.

«Ариф проведет бой с Ариасом в андеркарде боя Ковалев — Уорд», — сказал Петросян.

Главным боем в рамках вечера станет поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

В активе Ариаса 17 побед (8 — нокаутом) и ни одного поражения. На счету Магомедова 18 побед (11 — нокаутом) и одно поражение.
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