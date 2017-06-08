«Ариф проведет бой с Ариасом в андеркарде боя Ковалев — Уорд», — сказал Петросян.

Главным боем в рамках вечера станет поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

В активе Ариаса 17 побед (8 — нокаутом) и ни одного поражения. На счету Магомедова 18 побед (11 — нокаутом) и одно поражение.