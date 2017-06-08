Боксер Хурцидзе арестован в Нью-Йорке, чемпионский бой с Сандерсом отменен
МОСКВА, 8 июн —
Р-Спорт. Временный чемпион мира в среднем весе по версии WBO грузинский боксер Автандил Хурцидзе арестован в Нью-Йорке, его бой с чемпионом мира WBO британцем Билли Джо Сандерсом отменен, сообщает Boxingnewsonline.net.
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В связи с арестом бой Хурцидзе и Сандерса, который должен был пройти 8 июля в Лондоне, не состоится, так как грузинский боксер не сможет прилететь в Англию.
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