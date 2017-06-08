Как бой Головкин — Альварес повлияет на поединок Мэйвезер — Макгрегор
Североирландский боксер Майкл Конлан (2−0, 2 КО) прокомментировал в интервью Villainfy Media возможную «накладку» боя Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО) на потенциальный поединок Флойда
Мэйвезера-младшего (49−0, 26 КО) с Конором Макгрегором, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, изначально обе пары выбрали себе одну и ту же дату — 16 сентября. Однако бой Головкин — Альварес был официально оформлен, и уже известно, что он состоится на «T-Mobile Arena» в
— Это бизнес, но, думаю, бой Головкин — «Канело» повлияет на планы Мэйвезера. Он понимает, что это большой и конкурентоспособный бой, поэтому, полагаю, перенесет поединок с Макгрегором на 2018 год, — сказал Конлан.
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