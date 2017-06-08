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8 июня 2017, 14:54 | Бокс | Sports.kz

Как бой Головкин — Альварес повлияет на поединок Мэйвезер — Макгрегор

Североирландский боксер Майкл Конлан (2−0, 2 КО) прокомментировал в интервью Villainfy Media возможную «накладку» боя Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО) на потенциальный поединок Флойда Мэйвезера-младшего (49−0, 26 КО) с Конором Макгрегором, сообщает Sports.kz.

Как бой Головкин — Альварес повлияет на поединок Мэйвезер — Макгрегор - Фото Увеличить
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Напомним, изначально обе пары выбрали себе одну и ту же дату — 16 сентября. Однако бой Головкин — Альварес был официально оформлен, и уже известно, что он состоится на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, а бой Мэйвезер — Макгрегор пока есть лишь на бумаге. Впрочем, Флойд не намерен уступать эту дату, хотя ранее заявлял об обратном. Не пугают американца и перспективы снижения PPV-продаж из-за «накладки» с боем GGG — «Канело».

— Это бизнес, но, думаю, бой Головкин — «Канело» повлияет на планы Мэйвезера. Он понимает, что это большой и конкурентоспособный бой, поэтому, полагаю, перенесет поединок с Макгрегором на 2018 год, — сказал Конлан.

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