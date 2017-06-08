Напомним, изначально обе пары выбрали себе одну и ту же дату — 16 сентября. Однако бой Головкин — Альварес был официально оформлен, и уже известно, что он состоится на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, а бой Мэйвезер — Макгрегор пока есть лишь на бумаге. Впрочем, Флойд не намерен уступать эту дату, хотя ранее заявлял об обратном. Не пугают американца и перспективы снижения PPV-продаж из-за «накладки» с боем GGG — «Канело».



— Это бизнес, но, думаю, бой Головкин — «Канело» повлияет на планы Мэйвезера. Он понимает, что это большой и конкурентоспособный бой, поэтому, полагаю, перенесет поединок с Макгрегором на 2018 год, — сказал Конлан.