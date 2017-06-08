СМИ назвали боксера, который нокаутировал бы Головкина
Журналист Boxingscene.com Стивен Эдвардс в своей постоянной рубрике Daily Bread Mailbag рассказал, почему бывший боксер Келли Павлик (40−2, 34 КО) и действующий — Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) — никогда не встречались на ринге, хотя родились в один год и в один месяц, сообщает Sports.kz.
«Они разминулись, потому что Павлик перешел в профи в 2000 году, а Головкин — в 2006-м. Шесть лет для бокса — долгое время. К тому моменту, когда GGG выиграл титул в 2010-м, Павлик в том же году лишился своего пояса и поднялся в суперсредний вес. Так что никто ни от кого не увиливал: просто их бой в принципе никогда не был возможным. Кто бы победил, если бы они встретились между собой в своей лучшей форме? Павлику потребовалось целых семь лет, чтобы получить титульный бой, так что, думаю, его “лучшая форма” началась в 2007-м. Лучшая форма Головкина, у которого был отличный любительский бэкграунд, началась
Отметим, что Павлик завершил профессиональную карьеру пять лет назад, в то время как Головкин все еще продолжает драться. 16 сентября Геннадия ждет главный бой в карьере на данный момент: его соперником станет мексиканец Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО).
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