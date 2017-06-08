СМИ назвали боксера, который нокаутировал бы Головкина

«Они разминулись, потому что Павлик перешел в профи в 2000 году, а Головкин — в 2006-м. Шесть лет для бокса — долгое время. К тому моменту, когда GGG выиграл титул в 2010-м, Павлик в том же году лишился своего пояса и поднялся в суперсредний вес. Так что никто ни от кого не увиливал: просто их бой в принципе никогда не был возможным. Кто бы победил, если бы они встретились между собой в своей лучшей форме? Павлику потребовалось целых семь лет, чтобы получить титульный бой, так что, думаю, его “лучшая форма” началась в 2007-м. Лучшая форма Головкина, у которого был отличный любительский бэкграунд, началась где-то в 2011-м. Хотя он и сейчас в отличной форме, но его пик пришелся на период от Симона до Рубио. Думаю, Головкин — Павлик — это был бы действительно великий бой. Многие люди поставили бы на GGG, но Келли обладал резким, как стрела, “ударом-молотом” справа. Его два поражения были лишь из-за плохого движения. Его процент нокаутов схож с процентом нокаутов Головкина. Думаю, Павлику было бы по силам нокаутировать его в поздних раундах», — написал Эдвардс.



Отметим, что Павлик завершил профессиональную карьеру пять лет назад, в то время как Головкин все еще продолжает драться. 16 сентября Геннадия ждет главный бой в карьере на данный момент: его соперником станет мексиканец Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО).