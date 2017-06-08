Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30014080/
8 июня 2017, 9:51 | Бокс | НИА-Нижний Новгород

Чемпион мира по боксу по версии WBC Silver Дмитрий Кудряшов выступит на турнире в Нижнем Новгороде

Чемпион мира по боксу по версии WBC Silver Дмитрий Кудряшов выступит на турнире в Нижнем Новгороде. Об это в интервью НИА «Нижний Новгород» сообщил исполнительный директор промоутерской компании «Мир бокса» Дмитрий Иванов 8 июня 2017 года.

Чемпион мира по боксу по версии WBC Silver Дмитрий Кудряшов выступит на турнире в Нижнем Новгороде - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Наша компания планирует провести масштабный вечер профессионального бокса в Нижнем Новгороде 3 ноября 2017 года. Сейчас мы обсуждаем вопрос, кто из бойцов “Мир бокса” возглавит предстоящий турнир. Есть предварительная договоренность, что в Нижнем выступит Дмитрий Кудряшов, который 3 июня стал обладателем “серебряного” пояса чемпиона мира по версии Всемирного боксерского союза (WBC), нокаутировав нигерийца Оланреваджу Дуродолу», — заявил исполнительный директор «Мир бокса».

По словам Дмитрия Иванова, на турнире в Нижнем Новгороде должны принять участие и другие звезды российского бокса, в частности, экс-чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский. Также ожидается, что на предстоящем турнире должен выступить и единственный нижегородский боксер-профессионал Андрей Сироткин, который в мае 2017 года завоевал титул чемпиона Азии по версии WBA.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости