Чемпион мира по боксу по версии WBC Silver Дмитрий Кудряшов выступит на турнире в Нижнем Новгороде
Чемпион мира по боксу по версии WBC Silver Дмитрий Кудряшов выступит на турнире в Нижнем Новгороде. Об это в интервью НИА «Нижний Новгород» сообщил исполнительный директор промоутерской компании «Мир бокса» Дмитрий Иванов 8 июня 2017 года.
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«Наша компания планирует провести масштабный вечер профессионального бокса в Нижнем Новгороде 3 ноября 2017 года. Сейчас мы обсуждаем вопрос, кто из бойцов “Мир бокса” возглавит предстоящий турнир. Есть предварительная договоренность, что в Нижнем выступит Дмитрий Кудряшов, который 3 июня стал обладателем “серебряного” пояса чемпиона мира по версии Всемирного боксерского союза (WBC), нокаутировав нигерийца Оланреваджу Дуродолу», — заявил исполнительный директор «Мир бокса».
По словам Дмитрия Иванова, на турнире в Нижнем Новгороде должны принять участие и другие звезды российского бокса, в частности,
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