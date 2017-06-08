Чемпион мира по боксу по версии WBC Silver Дмитрий Кудряшов выступит на турнире в Нижнем Новгороде

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«Наша компания планирует провести масштабный вечер профессионального бокса в Нижнем Новгороде 3 ноября 2017 года. Сейчас мы обсуждаем вопрос, кто из бойцов “Мир бокса” возглавит предстоящий турнир. Есть предварительная договоренность, что в Нижнем выступит Дмитрий Кудряшов, который 3 июня стал обладателем “серебряного” пояса чемпиона мира по версии Всемирного боксерского союза (WBC), нокаутировав нигерийца Оланреваджу Дуродолу», — заявил исполнительный директор «Мир бокса».