Ждать ли словесных баталий между Головкиным и Альваресом

Напомним, что в интервью TMZ Геннадий раскритиковал Сауля за то, что он не смог нокаутировать Хулио Сезара Чавеса-младшего, а вместо этого устраивал «цирк и показуху для девчонок».

«Интересно, что последний выпад в адрес «Канело» противоречит такту Головкина, которого он придерживался в интервью на ринге сразу после боя Альвареса и Чавеса-младшего. Тогда он похвалил выступление мексиканца, сказав, что впечатлен тем, как тот разобрался со своим соотечественником. Кажется, что GGG был слегка неискренен, так как Альварес полностью уничтожил Чавеса, который смотрелся заметно слабее. Особенно в свете его недавней критики в адрес «Канело» за то, что он не смог выиграть нокаутом.

Почему же он так переменился? Возможно, бой показался ему другим, когда он сидел в рингсайде, а затем он пересмотрел его по ТВ и изменил мнение. Но это не та точка зрения, которой придерживаюсь лично я, ибо в анализе выступления Чавеса не было никакой двусмысленности, оно действительно было ужасным. Может быть Геннадий нервничал в присутствии своего будущего оппонента и похвалил его, чтобы свести на нет свое волнение. Однако и с этой точкой зрения трудно согласиться, учитывая, что GGG — это человек, который систематически уничтожал практически каждого противника, с которым когда-либо сталкивался. Дэнни Джейкобс стал единственным исключением за последние годы.

По всей вероятности, такая смена мнения — это преднамеренная тактика для добавления преимущества в продвижении поединка. Напряжение между боксерами при правильном использовании повышает уровень боя в глазах общественности.

Теперь, когда Головкин нанес первый «артиллерийский удар» против своего сопернирка, увидим ли мы столь же скорый и дерзкий ответ? Это трудно сказать, по одной простой причине — «Канело» не говорит по-английски. Конечно, английский Головкина все еще остается ломаным, и он склонен повторяться, однако он добился значительных успехов в овладении языком. А для эффективного трэштокинга нужно… говорить. Однако вряд ли мы увидим это в противостоянии Головкина и Альвареса. Геннадий сделает выпад с неизбежно широкой улыбкой на лице, а за «Канело» ответит Оскар Де Ла Хойя, переводчик, либо вообще никто. Жаль, что мы будем лишены их словесных «шлепков» в таком виде, чтобы это было приятно испытать.

Но к счастью, тренер казахстанца Абель Санчес часто берет на себя роль его спикера и отвечает на критику. Абель никогда не отказывался от выражения своих мыслей, даже к огорчению некоторых фанатов GGG, и явно не остановится и в этом промоушене. Это может добавить перца между двумя бойцами на пресс-конференциях.

Но пока что, первый раунд словесной баталии остался за Головкиным. Мы знаем, что вряд ли увидим фейерверки между ними, но надеюсь, это положит начало, и они постараются обменяться хотя бы по несколькими вербальными ударами прежде чем ударят друг друга по-настоящему, — написал автор.