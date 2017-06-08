Ждать ли словесных баталий между Головкиным и Альваресом
Журналист Boxingnews24.com Адам Годфри попробовал почитать между строк недавнее высказывание Геннадия Головкина в адрес Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.
Напомним, что в интервью TMZ Геннадий раскритиковал Сауля за то, что он не смог нокаутировать Хулио Сезара
«Интересно, что последний выпад в адрес «Канело» противоречит такту Головкина, которого он придерживался в интервью на ринге сразу после боя Альвареса и
Почему же он так переменился? Возможно, бой показался ему другим, когда он сидел в рингсайде, а затем он пересмотрел его по ТВ и изменил мнение. Но это не та точка зрения, которой придерживаюсь лично я, ибо в анализе выступления Чавеса не было никакой двусмысленности, оно действительно было ужасным. Может быть Геннадий нервничал в присутствии своего будущего оппонента и похвалил его, чтобы свести на нет свое волнение. Однако и с этой точкой зрения трудно согласиться, учитывая, что GGG — это человек, который систематически уничтожал практически каждого противника, с которым
По всей вероятности, такая смена мнения — это преднамеренная тактика для добавления преимущества в продвижении поединка. Напряжение между боксерами при правильном использовании повышает уровень боя в глазах общественности.
Теперь, когда Головкин нанес первый «артиллерийский удар» против своего сопернирка, увидим ли мы столь же скорый и дерзкий ответ? Это трудно сказать, по одной простой причине — «Канело» не говорит
Но к счастью, тренер казахстанца Абель Санчес часто берет на себя роль его спикера и отвечает на критику. Абель никогда не отказывался от выражения своих мыслей, даже к огорчению некоторых фанатов GGG, и явно не остановится и в этом промоушене. Это может добавить перца между двумя бойцами на
Но пока что, первый раунд словесной баталии остался за Головкиным. Мы знаем, что вряд ли увидим фейерверки между ними, но надеюсь, это положит начало, и они постараются обменяться хотя бы по несколькими вербальными ударами прежде чем ударят друг друга по-настоящему, — написал автор.
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