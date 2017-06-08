Соперник Головкина Альварес стал самым высокооплачиваемым боксером мира

Первое место списка занимает футболист «Реала» Криштиану Роналду, за ним следуют баскетболист Леброн Джеймс из «Кливленда» и звезда «Барселоны» Лионель Месси.



Среди представителей бокса наивысшая позиция принадлежит следующему сопернику Геннадия Головкина Саулю Альваресу — 43-я. В минувшем году мексиканец заработал 28,5 миллиона долларов, из которых 27 миллионов — зарплата и бонусы по контракту, а 1,5 миллиона — доход от спонсорских соглашений и другой деятельности.



Первая десятка рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes:

1. Криштиану Роналду (футбол, Португалия) — 93 млн долларов

2. Леброн Джеймс (баскетбол, США) — 86,2

3. Лионель Месси (футбол, Аргентина) — 80

4. Роджер Федерер (теннис, Швейцария) — 64

5. Кевин Дюрэнт (баскетбол, США) — 60,6

6. Рори Макилрой (гольф, Северная Ирландия) — 50

6. Эндрю Лак (американский футбол, США) — 50

8. Стефен Карри (баскетбол, США) — 47,3

9. Джеймс Харден (баскетбол, США) — 46,6

10. Льюис Хэмилтон (Формула-1, Великобритания) — 46.