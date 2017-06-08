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8 июня 2017, 10:42 | Бокс | Sports.kz

Соперник Головкина Альварес стал самым высокооплачиваемым боксером мира

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортменов мира, сообщает Sports.kz.

Первое место списка занимает футболист «Реала» Криштиану Роналду, за ним следуют баскетболист Леброн Джеймс из «Кливленда» и звезда «Барселоны» Лионель Месси.

Среди представителей бокса наивысшая позиция принадлежит следующему сопернику Геннадия Головкина Саулю Альваресу — 43-я. В минувшем году мексиканец заработал 28,5 миллиона долларов, из которых 27 миллионов — зарплата и бонусы по контракту, а 1,5 миллиона — доход от спонсорских соглашений и другой деятельности.

Первая десятка рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes:
1. Криштиану Роналду (футбол, Португалия) — 93 млн долларов
2. Леброн Джеймс (баскетбол, США) — 86,2
3. Лионель Месси (футбол, Аргентина) — 80
4. Роджер Федерер (теннис, Швейцария) — 64
5. Кевин Дюрэнт (баскетбол, США) — 60,6
6. Рори Макилрой (гольф, Северная Ирландия) — 50
6. Эндрю Лак (американский футбол, США) — 50
8. Стефен Карри (баскетбол, США) — 47,3
9. Джеймс Харден (баскетбол, США) — 46,6
10. Льюис Хэмилтон (Формула-1, Великобритания) — 46.

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