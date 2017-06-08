Ковалёв: В первом бою с Уордом я выиграл 8 раундов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я смотрел этот бой только один раз. Я не знаю, что они там подсчитывали, но это не моя работа. Я увидел, что победа была за мной, я выиграл восемь из двенадцати раундов. Но мне всё равно, это не имеет значения. Теперь для меня важно лишь то, что произойдёт 17 июня», — приводит слова россиянина BoxingScene.

Вторит Ковалёву и его тренер Джон Дэвид Джексон.

«Я пересматривал ту встречу и насчитал девять наших раундов, в худшем случае мы победили в восьми трёхминутках. Ковалёв победил», — заявил Джексон.