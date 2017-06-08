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8 июня 2017, 0:09 | Бокс | Чемпионат.com

Ковалёв: В первом бою с Уордом я выиграл 8 раундов

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалев проанализировал свой предыдущий поединок с американцем Андре Уордом, заявив, что выиграл в восьми из двенадцати раундов в той встрече.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира в полутяжёлом весе Сергей <span class=error>Ковалев</span> проанализировал свой предыдущий поединок с американцем <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уордом</span> заявив что выиграл в восьми из двенадцати раундов в той встрече. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Я смотрел этот бой только один раз. Я не знаю, что они там подсчитывали, но это не моя работа. Я увидел, что победа была за мной, я выиграл восемь из двенадцати раундов. Но мне всё равно, это не имеет значения. Теперь для меня важно лишь то, что произойдёт 17 июня», — приводит слова россиянина BoxingScene.

Вторит Ковалёву и его тренер Джон Дэвид Джексон.

«Я пересматривал ту встречу и насчитал девять наших раундов, в худшем случае мы победили в восьми трёхминутках. Ковалёв победил», — заявил Джексон.
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