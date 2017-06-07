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— Промоутер Умар Кремлев объявил, что 22 июля в Москве будет большой вечер бокса, в рамках которого состоится ваш поединок с венесуэльцем Гусмиром Пердомо. Вы уже готовитесь к бою?

— Видел отрывки боев соперника, знаю, что Пердомо — левша, опытный достаточно — больше 30 боев на профессиональном ринге. Латиноамериканцы обычно очень стойкие и волевые бойцы, других я не встречал. Подготовка идет вовсю, мы прошли уже два сбора, следующий будет в Кисловодске и на финишной прямой перед поединком еще один. Где точно — пока не знаю, но мне разницы нет, лишь бы подготовка нормально шла. Самое главное — должен быть конечный результат. А как ты его добился — это уже неважно.

— Дальше планируете идти по линии WBA? В принципе, интересных соперников много — Андре Уорд оспорит титул WBA Super с Сергеем Ковалевым очень скоро, Нэйтон Клеверли регулярный чемпион, Дмитрий Бивол — временный.

— Временный, повседневный, по выходным — меня это мало интересует. Чемпион бывает один. Вот я в своем весе чемпион мира 2009 года по любителям, и в тот год нет никаких других чемпионов. А в этих нюансах я не разбираюсь. Сейчас у меня задача — подготовка к следующему бою.

— Ваш последний бой состоялся 6 августа прошлого года. Почему получилась такая длительная пауза?

— Проблемы были с получением боя. Вот сейчас дай бог, чтобы все сложилась. В любителях все по-другому, там система отлажена: едем на один турнир, на другой, потом отборы, главный старт. А в профи бой еще нужно получить. У меня была такая пауза — сначала отложили, потом предложили другую дату в России, но я отказался, был смешной гонорар, который меня не устроил. Нужно держать марку, считаю. Если ты сегодня боксируешь бесплатно, то и завтра тебе может никто уже не заплатить. Кто-то говорит, что дерется не ради денег — пусть он мне скажет, ради чего он дерется, если не ради финансовой выгоды. Я считаю, что это абсурд. Честно говоря, меня это смешит.

— С кем сейчас сотрудничаете?

— Этот бой будет проводить промоутерская компания «Патриот». В Top Rank я остаюсь, они дали разрешение на то, чтобы провести следующий бой в России. В дальнейшем будет видно. Я готов, платите деньги — будем работать, разговор ведь очень простой. Я-то жду боев, готов выходить на ринг и работать. Жду едва ли не с августа прошлого года — ну, или чуть позже. Надеюсь, что бой 22 июля состоится, мы сейчас готовимся, прошли хорошие тренировочные этапы.

— Большинство своих боев вы провели в Америке, лишь два в Китае и один — в Москве. Теперь вы снова вернетесь на родину и выступите на Красной площади…

— Да, бой запланирован там? Я и не знал. Честно сказать, большой разницы нет. Как говорит мой друг: «Буду драться где угодно, хоть на Луне — только платите деньги». Я такого же мнения. Красная площадь? Здорово, давайте там. Любая арена или любой другой город? Согласен. Главное, чтобы состоялся бой, чтобы был контракт. Как мне сказал один знающий человек, который давно в боксе: «У тебя есть контракт, Егор?». Отвечаю: «Нет». Он говорит: «Значит, у тебя нет боя. Вот когда ты подпишешь контракт своей рукой — значит, бой будет. А все остальное — разговоры». Я контракта на бой 22 июля еще не видел, пока это слова. Конечно, я сейчас готовлюсь, нахожусь в тренировочном режиме. Но бой станет реальностью, когда мы подпишем все документы.

Егор МЕХОНЦЕВ, родился 14 ноября 1984 года в Свердловской области.

Олимпийский чемпион (2012), чемпион мира (2009), двукратный чемпион Европы (2008, 2010) среди любителей.

В профессиональном боксе с 2013 года.

Одержал 12 побед, а последний поединок с Александром Джонсоном свел вничью.

Выступает в полутяжелой весовой категории (до 79,38 кг).