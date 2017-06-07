Владимир Кличко: В течение двух недель я объявлю о своем будущем

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«В течение двух ближайших недель я объявлю о том, что буду делать в дальнейшем. Я планирую развивать другую карьеру, но не боксерскую. Считаю, что из неудач также можно извлечь много пользы. Моя жизнь — это не только спорт, не только бокс», — приводит boxingscene.com слова Кличко.

Напомним, что 29 апреля в Лондоне Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.