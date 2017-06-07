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https://sport.mail.ru/news/boxing/30011635/
7 июня 2017, 23:27 | Бокс | Советский спорт

Владимир Кличко: В течение двух недель я объявлю о своем будущем

Украинский боксер Владимир Кличко пока не определился касательно возможного матча-реванша с чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Украинский боксер Владимир <span class=error>Кличко</span> пока не определился касательно возможного <nobr>матча-реванша</nobr> с чемпионом мира по версиям IBF WBA и IBO в <span class=error>супертяжелом</span> весе <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span>. Увеличить
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«В течение двух ближайших недель я объявлю о том, что буду делать в дальнейшем. Я планирую развивать другую карьеру, но не боксерскую. Считаю, что из неудач также можно извлечь много пользы. Моя жизнь — это не только спорт, не только бокс», — приводит boxingscene.com слова Кличко.

Напомним, что 29 апреля в Лондоне Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.
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