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https://sport.mail.ru/news/boxing/30011367/
7 июня 2017, 22:40 | Бокс | Sports.kz

Том Леффлер: Головкина приняли в Казахстане как национального героя

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер прокомментировал участие казахстанского боксера в сегодняшнем мероприятии, сообщает Sports.kz.

Напомним, Головкин приехал в Караганду, где принял участие в торжественном открытии физкультурно-оздоровительного комплекса, названного его именем.

«Геннадия Головкина принимают в Казахстане как героя. Новый спорткомплекс назван в честь их национального героя, известного во всем мире», — написал Леффлер в твиттере.

Ранее это событие осветили некоторые зарубежные СМИ — в частности, сайты Worldboxingnews.net и Talksport.com.

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