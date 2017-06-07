Том Леффлер: Головкина приняли в Казахстане как национального героя

Напомним, Головкин приехал в Караганду, где принял участие в торжественном открытии физкультурно-оздоровительного комплекса, названного его именем.



«Геннадия Головкина принимают в Казахстане как героя. Новый спорткомплекс назван в честь их национального героя, известного во всем мире», — написал Леффлер в твиттере.



Ранее это событие осветили некоторые зарубежные СМИ — в частности, сайты Worldboxingnews.net и Talksport.com.