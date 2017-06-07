Том Леффлер: Головкина приняли в Казахстане как национального героя
Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер прокомментировал участие казахстанского боксера в сегодняшнем мероприятии, сообщает Sports.kz.
Напомним, Головкин приехал в Караганду, где принял участие в торжественном открытии
«Геннадия Головкина принимают в Казахстане как героя. Новый спорткомплекс назван в честь их национального героя, известного во всем мире», — написал Леффлер в твиттере.
Ранее это событие осветили некоторые зарубежные СМИ — в частности, сайты Worldboxingnews.net и Talksport.com.
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