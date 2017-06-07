Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30007478/
7 июня 2017, 15:46 | Бокс | Vesti.kz

Поклонница Головкина приехала из Алматы в Караганду и подарила ему портрет

Алматинская художница Лаура Байшоканова приехала в Караганду на открытие спортивного комплекса имени Геннадия Головкина и вручила боксеру нарисованный ею портрет, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Над рисунком она работала две недели. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Перед торжественным мероприятием Байшоканова переживала, что ей не удастся встретиться с чемпионом.

«Я работала над портретом две недели. Нарисовала его еще в прошлом году, но не получилось подарить ему тогда, надеюсь — удастся сегодня. В прошлом году здесь же он был на мероприятии. Вот только узнала о том, что он приедет и из Алматы приехала, чтобы вручить ему портрет.

Это в сценарий мероприятия не включено и мне придется ловить. Организаторы в курсе и надеюсь мне удастся осуществить свою мечту. Я хочу сказать, что очень горжусь им, своим земляком, — отметила Байшоканова.

Спорткомплекс имени Головкина открылся сегодня, 7 июня, в родном для боксера Майкудуке — одного из самых крупных районов Караганды. В новом трехэтажном здании располагаются 25-метровый бассейн, зал тяжелой атлетики, универсальный спортивный игровой зал с трибунами и зал бокса. Занятия для детей в спорткомплексе будут проходить бесплатно.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Геннадий Головкин принял участие в открытии названного в его честь спорткомплекса в Караганде

Геннадий Головкин принял участие в открытии названного в его честь спорткомплекса в Караганде

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) принял участие в открытии спорткомплекса, названного его именем, в Караганде, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
7 июня

Чемпион мира рассказал о боксере из Казахстана, который "заставил его летать"

Фоторепортаж: как Геннадий Головкин открывал названный в честь него спорткомплекс в Караганде

Поклонница Головкина приехала из Алматы в Караганду и подарила ему портрет