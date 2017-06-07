Поклонница Головкина приехала из Алматы в Караганду и подарила ему портрет

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Перед торжественным мероприятием Байшоканова переживала, что ей не удастся встретиться с чемпионом.

«Я работала над портретом две недели. Нарисовала его еще в прошлом году, но не получилось подарить ему тогда, надеюсь — удастся сегодня. В прошлом году здесь же он был на мероприятии. Вот только узнала о том, что он приедет и из Алматы приехала, чтобы вручить ему портрет.

Это в сценарий мероприятия не включено и мне придется ловить. Организаторы в курсе и надеюсь мне удастся осуществить свою мечту. Я хочу сказать, что очень горжусь им, своим земляком, — отметила Байшоканова.

Спорткомплекс имени Головкина открылся сегодня, 7 июня, в родном для боксера Майкудуке — одного из самых крупных районов Караганды. В новом трехэтажном здании располагаются 25-метровый бассейн, зал тяжелой атлетики, универсальный спортивный игровой зал с трибунами и зал бокса. Занятия для детей в спорткомплексе будут проходить бесплатно.