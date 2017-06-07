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7 июня 2017, 14:55 | Бокс | Vesti.kz

Геннадий Головкин принял участие в открытии названного в его честь спорткомплекса в Караганде

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) принял участие в открытии спорткомплекса, названного его именем, в Караганде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Торжественная церемония состоялась в родном для боксера районе — Майкудуке. Увеличить
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В торжественной церемонии вместе с боксером участвовал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

На мероприятие были приглашены воспитанники спортивных школ и детских домов Караганды. В момент ознакомительной экскурсии были проведены первые тренировки с юными спортсменами под руководством именитых тренеров в различных видах спорта, в том числе и по боксу.

По инициативе акимата Карагандинской области новому спорткомплексу присвоено имя Геннадия Головкина. Спорткомплекс расположен в Майкудуке — родном районе боксера. В новом трехэтажном здании располагаются 25-метровый бассейн, зал тяжелой атлетики, универсальный спортивный игровой зал с трибунами и зал бокса.

Стоит отметить, что занятия для детей в спорткомплексе будут проходить бесплатно.

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