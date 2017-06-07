Готовы ли Левит и Аманкул к чемпионату мира? Смотрины лидеров на Кубке Президента в Астане

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Главный тренер сборной страны Мырзагали Айтжанов выставил практически всех сильнейших боксеров. По причинам травм нет только Жанибека Алимханулы, Адильбека Ниязымбетова, Кайрата Ералиева и Абылайхана Жусупова. Специалист рассказал, почему пошел на такой риск, ведь перед главным стартом сезона может еще кто-нибудь травмироваться.

«Турнир полезен для соревновательной практики перед стартом на чемпионате мира — чтобы каждый из членов команды провел, как минимум, по три боя. Возможно, уровень соперников не так высок, но нашим боксерам полезно поработать в соревновательных условиях.

Основную же работу будем проводить в зале на учебно-тренировочном сборе. А на Кубке Президента — боевая практика, нужно почувствовать себя в бою и почувствовать ринг. Ребятам нужно выйти на свой пик формы к чемпионату мира, — рассказал Айтжанов.

Турнир в Астане только набирает обороты — главные медальные поединки намечены на 9 и 10 июня. Правда, уже сейчас можно говорить о целях задачах основного состава казахстанской команды.

«В принципе, все основные боксеры сборной Казахстана участвуют в турнире. Опять же, посмотрим противостояние с узбекскими боксерами — но уже в Астане. Как это будет? Я смотрел чемпионат Азии в Ташкенте. В ровной борьбе побеждали узбекские боксеры. Видимо, домашняя арена была им во благо. Посмотрим, как здесь будет.

В принципе, интересный турнир. Он получился небольшой по составу, но по качеству, я думаю, нас ждет интересный бокс. До чемпионата мира осталось два с половиной месяца, и Кубок Президента это практически последний старт, где свои силы попробуют участники мирового турнира в Германии, — считает чемпион мира среди любителей 1978 года, судья международной категории AIBA и супервайзер Кубка Президента Валерий Рачков.

Известный в прошлом боксер немного переоценивает приехавшую в Астану сборную Узбекистана — ни одного триумфаторы Олимпиады у них нет. Казахстан же вызвал всех лидеров. Скорее всего, серьезной дуэли не получится. Но можно найти пользу в другом.

Одной из главных звезд состязания является серебряный призер Олимпиады-2016 и трехкратный чемпион Азии Василий Левит. 29-летний боксер — явный фаворит в категории до 91 килограмма. Ожидалось, что в финале он мог встретиться с другим казахстанцем Еркином Мухамеджаном, но тот уже вышел из борьбы. Оставшиеся соперники из Ирана и Индии явно уступают Василию в классе.

В интересного боксера может вырасти 19-летний Абильхан Аманкул. Молодой спортсмен стремительно ворвался в сборную Казахстана, и заставил с собой считаться. При благополучном исходе боев в финале Аманкул может встретиться с другим казахстанцем, 24-летним Сапарбаем Айдаровым. Добавим, что оба боксера проиграли в этом году узбеку Исроилу Мадримову — реванш Аманкул может взять на предстоящем чемпионате мира в Германии.

Несколько потенциальных дуэлей могли состояться в категории до 81 килограмма. Новоиспеченный серебряный призер чемпионата Азии Ерик Альжанов готовился «поспарринговать» на турнире сразу с несколькими конкурентами. В полуфинале его мог ожидать Нурдаулет Жарманов, последние годы выступающий за «Астана Арланс», а в финале не исключен был поединок с еще одним членом национальной команды — Шаймуратом Кусаиновым. Для Альжанова, который едет в Германию на ЧМ, это было бы хорошей проверкой, но в борьбу вмешалась травма.

Есть варианты, где казахстанские сборники встретятся между собой:

До 49 килограммов (финал — стадия турнира).

Шалкар Айхынбай — Темиртас Жусупов;.

До 52 килограммов (финал).

Азамат Исакулов — Азат Махметов;.

До 56 килограммов (финал).

Ильяс Сулейменов — Жанболат Кыдырбаев;.

До 60 килограммов (финал).

Адилет Курметов — Султан Заурбек;.

До 64 килограммов (финал).

Бекдаулет Ибрагимов — Куан Куатов;.

Свыше 91 килограмма (финал).

Камшыбек Кункабаев — Нурлан Сапарбай.

Конечно, другие участники турнира имеют шансы вмешаться и занять одно из мест в финальных парах. В какой-то мере, наверное, не повезло чемпиону мира среди молодежи Садриддину Ахмедову (до 69 килограммов). В его категории нет конкурентов по сборной — Илью Очкина и Абылайхана Жусупова в состязании не заявили, а Данияр Елеусинов не выйдет на любительский ринг в 2017 году.

Так или иначе, но 10 июня, в день финальных поединков, нас ждут интересные поединки. Лидерам сборной придется выдержать серьезное сопротивление от претендентов на их позиции или же боксера из другой команды.

Международный турнир проходит в спорткомплексе «Даулет». Старт финальных боев намечен на 15:00 по времени Астаны.

Фото Данияра Майлыбаева.