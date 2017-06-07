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https://sport.mail.ru/news/boxing/30006348/
7 июня 2017, 14:27 | Бокс | Р-Спорт

Боксер Афонин проведет следующий бой на профессиональном ринге 1 июля в Москве

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Следующий поединок состоится 1 июля в Москве в рамках вечера бокса с участием Александра Поветкина, соперник станет известен в ближайшее время, сообщил агентству «Р-Спорт» российский боксер супертяжелого веса Андрей Афонин.

Бронзовый призер чемпионата России 2015 года выиграл все три боя после перехода в профессионалы. В предыдущей встрече 3 июня в Ростове-на-Дону спортсмен по очкам победил чеха Вацлава Пейсара.

«Следующий бой я проведу 1 июля, в программе вечера бокса с Александром Поветкиным, — сказал в телефонном разговоре Афонин. — Это будет шестираундовый поединок, но соперник пока не определен — есть несколько вариантов. Думаю, что все станет ясно в течение ближайшей недели».

Поветкин 1 июля встретится с украинцем Андреем Руденко.

Собеседник агентства отметил, что в целом остался доволен проведенным боем в Ростове-на-Дону. «У меня была цель раскрыть соперника и ударить, — отметил он. — Но это было тяжело сделать, потому что он постоянно был перекрыт и не проявлял большой агрессии. Мы довольны тем, что прошли всю дистанцию боя и выполнили все, что намечали. Это был мой первый шестираундовый поединок, два первых завершались раньше. И этот поединок пойдет мне на пользу — для приобретения уверенности в себе и чувства ринга при таком формате боя».
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