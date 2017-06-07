Боксер Афонин проведет следующий бой на профессиональном ринге 1 июля в Москве

Бронзовый призер чемпионата России 2015 года выиграл все три боя после перехода в профессионалы. В предыдущей встрече 3 июня в Ростове-на-Дону спортсмен по очкам победил чеха Вацлава Пейсара.

«Следующий бой я проведу 1 июля, в программе вечера бокса с Александром Поветкиным, — сказал в телефонном разговоре Афонин. — Это будет шестираундовый поединок, но соперник пока не определен — есть несколько вариантов. Думаю, что все станет ясно в течение ближайшей недели».

Поветкин 1 июля встретится с украинцем Андреем Руденко.