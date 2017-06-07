Боксер Афонин проведет следующий бой на профессиональном ринге 1 июля в Москве
МОСКВА, 7 июн —
Р-Спорт, Олег Богатов. Следующий поединок состоится 1 июля в Москве в рамках вечера бокса с участием Александра Поветкина, соперник станет известен в ближайшее время, сообщил агентству «Р-Спорт» российский боксер супертяжелого веса Андрей Афонин.
Бронзовый призер чемпионата России 2015 года выиграл все три боя после перехода в профессионалы. В предыдущей встрече 3 июня в
«Следующий бой я проведу 1 июля, в программе вечера бокса с Александром Поветкиным, — сказал в телефонном разговоре Афонин. — Это будет шестираундовый поединок, но соперник пока не определен — есть несколько вариантов. Думаю, что все станет ясно в течение ближайшей недели».
Поветкин 1 июля встретится с украинцем Андреем Руденко.
Собеседник агентства отметил, что в целом остался доволен проведенным боем в
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