Кремлев: Саитов, Хромов и Кравцов войдут в состав различных комиссий AIBA
МОСКВА, 7 июн —
Р-Спорт, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, известные тренеры Николай Хромов и Эдуард Кравцов и еще 12 российских специалистов будут включены в различные комиссии Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
AIBA — организация, которая санкционирует боксерские бои на любительском уровне, включая олимпийский турнир и чемпионаты мира.
«Согласовано, что в различные комиссии AIBA будут включены 15 российских специалистов, — сказал по телефону Кремлев. — В том числе наш двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов — в спортивную комиссию, а Николай Дмитриевич Хромов — в комиссию по обучению тренеров. А также Валерий Рачков, Эдуард Кравцов, Ольга Домуладжанова и другие известные специалисты».
Собеседник агентства также добавил, что в состав различных комиссий Европейской конфедерации бокса будут включены порядка десяти российских специалистов.
«Мы обсуждали данный вопрос с президентом Европейской конфедерации бокса Франко Фальчинелли, — добавил генеральный секретарь федерации. — И в течение пяти дней мы должны подать список, который будет утвержден после 22 июля, на заседании исполкома AIBA. Валерий Александрович Рачков, к примеру, будет включен в судейскую комиссию, а Ольга Витальевна Домуладжанова — в комиссию по женскому боксу».
Ранее Кремлев сообщил агентству «Р-Спорт», что ближайшее заседание исполкома AIBA пройдет в Москве
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