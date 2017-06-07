Кремлев: Саитов, Хромов и Кравцов войдут в состав различных комиссий AIBA

AIBA — организация, которая санкционирует боксерские бои на любительском уровне, включая олимпийский турнир и чемпионаты мира.

«Согласовано, что в различные комиссии AIBA будут включены 15 российских специалистов, — сказал по телефону Кремлев. — В том числе наш двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов — в спортивную комиссию, а Николай Дмитриевич Хромов — в комиссию по обучению тренеров. А также Валерий Рачков, Эдуард Кравцов, Ольга Домуладжанова и другие известные специалисты».

Собеседник агентства также добавил, что в состав различных комиссий Европейской конфедерации бокса будут включены порядка десяти российских специалистов.

«Мы обсуждали данный вопрос с президентом Европейской конфедерации бокса Франко Фальчинелли, — добавил генеральный секретарь федерации. — И в течение пяти дней мы должны подать список, который будет утвержден после 22 июля, на заседании исполкома AIBA. Валерий Александрович Рачков, к примеру, будет включен в судейскую комиссию, а Ольга Витальевна Домуладжанова — в комиссию по женскому боксу».