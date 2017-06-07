Непобежденный проспект готов драться с Головкиным или Альваресом
26-летний ирландский боксер Джейсон Куигли (13−0, 10 КО) всерьез рассматривает возможность проведения боя с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) или Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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— Конечно, я хочу встретиться с Головкиным или «Канело», но сейчас я сосредоточен на том, чтобы совершенствовать свой бокс. Я усердно тренируюсь, и когда подобный бой станет возможен, я буду готов к нему. Возможно, организации боя с «Канело» поспособствует тот факт, что я работаю с Golden Boy Promotions, но нужно понимать, что это бизнес, а не только бокс. Надеюсь, такой бой случится скоро, я нацелен на него, — сказал Куигли в интервью Boxing Social.
Напомним, Головкин и Альварес встретятся между собой 16 сентября на «T-Mobile Arena» в
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