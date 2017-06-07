Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30005810/
7 июня 2017, 13:56 | Бокс | Sports.kz

Непобежденный проспект готов драться с Головкиным или Альваресом

26-летний ирландский боксер Джейсон Куигли (13−0, 10 КО) всерьез рассматривает возможность проведения боя с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) или Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

26-летний ирландский боксер <span class=error>Джейсон</span> <span class=error>Куигли</span> (13−0 10 КО) всерьез рассматривает возможность проведения боя с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) или <span class=error>Саулем</span> Альваресом (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Конечно, я хочу встретиться с Головкиным или «Канело», но сейчас я сосредоточен на том, чтобы совершенствовать свой бокс. Я усердно тренируюсь, и когда подобный бой станет возможен, я буду готов к нему. Возможно, организации боя с «Канело» поспособствует тот факт, что я работаю с Golden Boy Promotions, но нужно понимать, что это бизнес, а не только бокс. Надеюсь, такой бой случится скоро, я нацелен на него, — сказал Куигли в интервью Boxing Social.

Напомним, Головкин и Альварес встретятся между собой 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Кремлев: Саитов, Хромов и Кравцов войдут в состав различных комиссий AIBA

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, известные тренеры Николай Хромов и Эдуард Кравцов и еще 12 российских специалистов будут включены в различные комиссии Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Еще 7 новостей  Все новости
06 июня

Головкин рассказал, когда нокаутирует «Канело»

Головкин рассказал о планах после боя с Альваресом

Головкин оценил вероятность боя с Мэйвезером