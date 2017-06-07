Заменивший Алимханулы и Ниязымбетова в сборной Казахстана боксер покинул Кубок Президента из-за травмы
Казахстанский полутяжеловес Ерик Альжанов не смог пройти в полуфинал Кубка Президента в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Уже в первом раунде четвертьфинального поединка с Хи Хун Яном из Южной Кореи Альжанов получил серьезное рассечение. Во втором раунде травма усугубилась, и медицинская бригада остановила поединок. Победу в виду невозможности продолжать встречу присудили корейцу.
Отметим, что «родной» для Альжанова является весовая категория до 75 килограммов, но
Ранее в полуфинал состязания вышли Василий Левит (до 91 килограмма), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) и Садриддин Ахмедов (до 69 килограммов). Победили и лидеры в женской сетке — Назым Кызайбай и Жайна Шекербекова (до 51 килограмма).
Напомним, пятый международный турнир по боксу «Кубок Президента» проходит в Астане. Турнир проходит в 13 весовых категориях (в 10 мужских и трех женских). Финалы состязания пройдут 10 июня.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter