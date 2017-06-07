Заменивший Алимханулы и Ниязымбетова в сборной Казахстана боксер покинул Кубок Президента из-за травмы

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Уже в первом раунде четвертьфинального поединка с Хи Хун Яном из Южной Кореи Альжанов получил серьезное рассечение. Во втором раунде травма усугубилась, и медицинская бригада остановила поединок. Победу в виду невозможности продолжать встречу присудили корейцу.

Отметим, что «родной» для Альжанова является весовая категория до 75 килограммов, но из-за травм ведущих боксеров Жанибека Алимхаунлы и Адильбека Ниязымбетова Ерика «подняли» в полутяжелый вес — до 81 килограмма.

Ранее в полуфинал состязания вышли Василий Левит (до 91 килограмма), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) и Садриддин Ахмедов (до 69 килограммов). Победили и лидеры в женской сетке — Назым Кызайбай и Жайна Шекербекова (до 51 килограмма).

Напомним, пятый международный турнир по боксу «Кубок Президента» проходит в Астане. Турнир проходит в 13 весовых категориях (в 10 мужских и трех женских). Финалы состязания пройдут 10 июня.