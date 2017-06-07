Победитель молодежного ЧМ Ахмедов отправил соперника в нокдаун и вышел в ½ финала Кубка Президента
Чемпион мира среди молодежи Садриддин Ахмедов с победы стартовал на Кубке Президента в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В четвертьфинальном поединке молодой казахстанский боксер выиграл у филиппинца Бахо Жоэля. 19-летний Ахмедов в первом раунде отправил соперника в нокдаун, а во втором больше работал в обороне. В третьем раунде казахстанец снова действовал первым номером и довел встречу до победы.
Ранее в полуфинал состязания вышли Василий Левит (до 91 килограмма) и Абильхан Аманкул (до 75 килограммов). Победили и лидеры в женской сетке — Назым Кызайбай и Жайна Шекербекова (до 51 килограмма).
Напомним, пятый международный турнир по боксу «Кубок Президента» проходит в Астане. Турнир проходит в 13 весовых категориях (в 10 мужских и трех женских). Финалы состязания пройдут 10 июня.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter