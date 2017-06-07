Победитель молодежного ЧМ Ахмедов отправил соперника в нокдаун и вышел в ½ финала Кубка Президента

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В четвертьфинальном поединке молодой казахстанский боксер выиграл у филиппинца Бахо Жоэля. 19-летний Ахмедов в первом раунде отправил соперника в нокдаун, а во втором больше работал в обороне. В третьем раунде казахстанец снова действовал первым номером и довел встречу до победы.

Ранее в полуфинал состязания вышли Василий Левит (до 91 килограмма) и Абильхан Аманкул (до 75 килограммов). Победили и лидеры в женской сетке — Назым Кызайбай и Жайна Шекербекова (до 51 килограмма).

Напомним, пятый международный турнир по боксу «Кубок Президента» проходит в Астане. Турнир проходит в 13 весовых категориях (в 10 мужских и трех женских). Финалы состязания пройдут 10 июня.