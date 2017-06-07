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7 июня 2017, 12:59 | Бокс | Р-Спорт

Кремлев: Исполком Международной федерации бокса пройдет в Москве 24—25 июля

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Заседания исполнительного комитета Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) будут проведены в Москве 24—25 июля, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

На заседаниях исполкома будет рассмотрен ряд вопросов различной тематики, в том числе и о включении российских специалистов в различные комиссии AIBA.

«Заседания исполкома AIBA в июле пройдут в Москве, — сказал в телефонном разговоре Кремлев. — 21 июля мы встречаем членов исполкома, 22 июля проведем мероприятие на Красной площади в честь исполкома, 23 июля мы открываем на базе “Озеро Круглое” с разрешения AIBA международную школу бокса по обучению судей, а 24 и 25 июля пройдут заседания исполкома AIBA».

Ранее Кремлев сообщил агентству «Р-Спорт», что 22 июля планируется проведение вечера бокса с участием известных профессионалов — Егора Мехонцева, Дмитрия и Федора Чудиновых, Михаила Алояна.
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Исполком AIBA пройдет в Москве в конце июля

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) пройдет в Москве в конце июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.
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