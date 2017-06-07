Кремлев: Исполком Международной федерации бокса пройдет в Москве 24—25 июля

На заседаниях исполкома будет рассмотрен ряд вопросов различной тематики, в том числе и о включении российских специалистов в различные комиссии AIBA.

«Заседания исполкома AIBA в июле пройдут в Москве, — сказал в телефонном разговоре Кремлев. — 21 июля мы встречаем членов исполкома, 22 июля проведем мероприятие на Красной площади в честь исполкома, 23 июля мы открываем на базе “Озеро Круглое” с разрешения AIBA международную школу бокса по обучению судей, а 24 и 25 июля пройдут заседания исполкома AIBA».

Ранее Кремлев сообщил агентству «Р-Спорт», что 22 июля планируется проведение вечера бокса с участием известных профессионалов — Егора Мехонцева, Дмитрия и Федора Чудиновых, Михаила Алояна.