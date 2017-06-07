Исполком AIBA пройдет в Москве в конце июля

«Исполком AIBA пройдет в Москве. Также в это время состоится вечер профессионального бокса», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал ТАСС, 22 июля в Москве запланирован вечер профессионального бокса, где свои поединки проведут Федор и Дмитрий Чудинов, Михаил Алоян и Егор Мехонцев.