Исполком AIBA пройдет в Москве в конце июля
МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) пройдет в Москве в конце июля. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Федерации бокса России.
«Исполком AIBA пройдет в Москве. Также в это время состоится вечер профессионального бокса», — сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщал ТАСС, 22 июля в Москве запланирован вечер профессионального бокса, где свои поединки проведут Федор и Дмитрий Чудинов, Михаил Алоян и Егор Мехонцев.
В мае руководство Федерации бокса России провело встречу с президентом AIBA
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