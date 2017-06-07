Тренер Ковалёва: Уорд должен драться с Ковалёвым, а не клинчевать

Наставник Ковалёва подверг Уорда критике за его защитную манеру ведения боя.



«Чтобы быть чемпионом, вам нужно драться. Если Уорд действительно хочет доказать, что он лучший, пусть дерётся. Дерётся жёстко и хорошо, а не делает то, что умеет лучше всего. Он маневрирует в ринге и побеждает в стратегической манере, но не захватывающей.



Встань в ринг и докажи, что ты лучший, покажи болельщикам, что ты заслужил этот титул. Посмотрим, что произойдёт 17 июня. Но когда всё будет сказано и сделано, рука Сергея должна быть поднята вверх и он снова должен стать чемпионом» — цитирует Джексона BoxingScene.