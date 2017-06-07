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https://sport.mail.ru/news/boxing/30004056/
7 июня 2017, 12:08 | Бокс | Sports.kz

Накануне боя Головкин — Альварес в Лас-Вегасе пройдет еще один вечер бокса

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и мексиканец Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) станут хедлайнерами вечера бокса, который состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> (37−0 33 КО) и мексиканец <span class=error>Сауль</span> Альварес (49−1−1 34 КО) станут хедлайнерами вечера бокса который состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Однако накануне этого шоу болельщики смогут увидеть еще один вечер бокса. Издание Las Vegas Review-Journal информирует, что он состоится 15 сентября на «MGM Grand Garden Arena», где обычно проходят бои UFC. Мероприятие также будет организовано промоутерской компанией Golden Boy Promotions, представляющей интересы Альвареса.

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