Накануне боя Головкин — Альварес в Лас-Вегасе пройдет еще один вечер бокса
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и мексиканец Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) станут хедлайнерами вечера бокса, который состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в
Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.
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Однако накануне этого шоу болельщики смогут увидеть еще один вечер бокса. Издание Las Vegas
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