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Однако накануне этого шоу болельщики смогут увидеть еще один вечер бокса. Издание Las Vegas Review-Journal информирует, что он состоится 15 сентября на «MGM Grand Garden Arena», где обычно проходят бои UFC. Мероприятие также будет организовано промоутерской компанией Golden Boy Promotions, представляющей интересы Альвареса.