Федор Чудинов и Михаил Алоян могут провести следующие бои в июле в Москве
МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские боксеры Федор Чудинов и Михаил Алоян могут провести следующие поединки в конце июля в Москве. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе промоутерской компании «Патриот».
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«Планируется, что Федор и Дмитрий Чудиновы, а также Михаил Алоян и Егор Мехонцев проведут следующие бои в конце июля в Москве», — сказал собеседник агентства.
Федор Чудинов 27 мая уступил Джорджу Гроувзу техническим нокаутом в бою за титул «суперчемпиона» мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Алоян 11 мая в дебютном поединке на профессиональном ринге победил никарагуанца Ядера Кардосу по очкам.
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