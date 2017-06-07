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https://sport.mail.ru/news/boxing/30003577/
7 июня 2017, 11:39 | Бокс | ТАСС

Представители России войдут во все комиссии Европейской конфедерации бокса

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Представители России войдут во все рабочие комиссии Европейской конфедерации бокса (EUBC). Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Мы договорились о полном взаимодействии. Представители России войдут во все рабочие комиссии», — сказал Кремлев.

Кремлев во вторник в Италии провел встречу с президентом EUBC Франко Фалчинелли.

Ранее руководство Федерации бокса России также провело рабочую встречу с президентом Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву.
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