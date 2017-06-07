Представители России войдут во все комиссии Европейской конфедерации бокса
МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Представители России войдут во все рабочие комиссии Европейской конфедерации бокса (EUBC). Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
«Мы договорились о полном взаимодействии. Представители России войдут во все рабочие комиссии», — сказал Кремлев.
Кремлев во вторник в Италии провел встречу с президентом EUBC Франко Фалчинелли.
Ранее руководство Федерации бокса России также провело рабочую встречу с президентом Международной ассоциации бокса (AIBA)
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