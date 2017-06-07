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https://sport.mail.ru/news/boxing/30003387/
7 июня 2017, 11:26 | Бокс | Р-Спорт

Боксер Рахим Чахкиев не намерен завершать карьеру, но ясности со следующим боем нет

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBO, олимпийский чемпион 2008 года Рахим Чахкиев заявил агентству «Р-Спорт», что не склонен к завершению боксерской карьеры, но определенности со следующим поединком пока нет.

На профессиональном ринге 34-летний Чахкиев одержал 26 побед (19 — нокаутом) при трех поражениях. Спортсмен в декабре 2016 года потерпел неудачу в бою с соотечественником Максимом Власовым, проиграв нокаутом в седьмом раунде в бою за титул WBA International.

«У меня нет ясности со следующим боем, но я не вешаю перчатки на гвоздь, — сказал по телефону Чахкиев. — Может быть, у меня проснется желание вновь боксировать, как это произошло недавно в Ростове-на Дону, когда я находился на поединке Дмитрия Кудряшова. Я почувствовал себя словно на ринге, а не в зрительском зале. Есть такая стихия, которую хочется повторять и повторять. Я 20 лет в боксе, и для меня это как допинг — хочется все снова продолжать, не останавливаясь. Но все зависит от эмоционального состояния и мотивации — мне еще надо определиться, стоит ли продолжать боксировать или нет. И пока конкретного разговора с руководством нашей промоутерской компании не было».

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский 30 мая заявил агентству «Р-Спорт», что Чахкиеву следует завершить карьеру. Собеседник агентства же отметил, что все еще рассчитывает вновь выйти на ринг.

«Мне хотелось бы завершить карьеру совсем по-другому — провести еще один, прощальный бой, и показать красивый бокс, — добавил спортсмен. — Пусть даже с очень серьезным соперником. Хотелось бы порадовать своих поклонников, которые ждут моего возвращения на ринг. Потому что на вечере бокса в Ростове-на-Дону (прошедшем 3 июня) ко мне подходило много болельщиков — видно, что они меня знают и ценят как хорошего бойца. И мне было очень приятно. И для таких моих поклонников мне хотелось бы показать красивый бокс».
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