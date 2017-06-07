Боксер Рахим Чахкиев не намерен завершать карьеру, но ясности со следующим боем нет
МОСКВА, 7 июн —
Р-Спорт, Олег Богатов. Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBO, олимпийский чемпион 2008 года Рахим Чахкиев заявил агентству «Р-Спорт», что не склонен к завершению боксерской карьеры, но определенности со следующим поединком пока нет.
На профессиональном ринге 34-летний Чахкиев одержал 26 побед (19 — нокаутом) при трех поражениях. Спортсмен в декабре 2016 года потерпел неудачу в бою с соотечественником Максимом Власовым, проиграв нокаутом в седьмом раунде в бою за титул WBA International.
«У меня нет ясности со следующим боем, но я не вешаю перчатки на гвоздь, — сказал по телефону Чахкиев. — Может быть, у меня проснется желание вновь боксировать, как это произошло недавно в
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский 30 мая заявил агентству «Р-Спорт», что Чахкиеву следует завершить карьеру. Собеседник агентства же отметил, что все еще рассчитывает вновь выйти на ринг.
«Мне хотелось бы завершить карьеру совсем
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