Боксер Рахим Чахкиев не намерен завершать карьеру, но ясности со следующим боем нет

На профессиональном ринге 34-летний Чахкиев одержал 26 побед (19 — нокаутом) при трех поражениях. Спортсмен в декабре 2016 года потерпел неудачу в бою с соотечественником Максимом Власовым, проиграв нокаутом в седьмом раунде в бою за титул WBA International.

«У меня нет ясности со следующим боем, но я не вешаю перчатки на гвоздь, — сказал по телефону Чахкиев. — Может быть, у меня проснется желание вновь боксировать, как это произошло недавно в Ростове-на Дону, когда я находился на поединке Дмитрия Кудряшова. Я почувствовал себя словно на ринге, а не в зрительском зале. Есть такая стихия, которую хочется повторять и повторять. Я 20 лет в боксе, и для меня это как допинг — хочется все снова продолжать, не останавливаясь. Но все зависит от эмоционального состояния и мотивации — мне еще надо определиться, стоит ли продолжать боксировать или нет. И пока конкретного разговора с руководством нашей промоутерской компании не было».

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский 30 мая заявил агентству «Р-Спорт», что Чахкиеву следует завершить карьеру. Собеседник агентства же отметил, что все еще рассчитывает вновь выйти на ринг.