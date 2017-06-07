СМИ поделились ожиданиями от продаж билетов на бой Головкин — Альварес
Журналист Boxingnews24.com Аллан Фокс поделился своим мнением о решении провести бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса в
Лас-Вегасе на арене T-Mobile, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«T-Mobile Arena вмещает немногим больше 20 тысяч человек. Это не так уж много для поединка такого масштаба, как Головкин — Альварес. Кроме того, для тех, кто не сможет купить билеты на арену, предусмотрены 30 тысяч мест для просмотра по внутреннему телевидению. Правда неясно, насколько фанаты будут рады платить за просмотр боя GGG и «Канело» на внутреннем телевидении. Вряд ли те, кто приедет в Вегас, будут в восторге о того, что им придется смотреть поединок таким образом, а не вживую.
Надеюсь, что те любители бокса, которые собираются поехать в
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