«T-Mobile Arena вмещает немногим больше 20 тысяч человек. Это не так уж много для поединка такого масштаба, как Головкин — Альварес. Кроме того, для тех, кто не сможет купить билеты на арену, предусмотрены 30 тысяч мест для просмотра по внутреннему телевидению. Правда неясно, насколько фанаты будут рады платить за просмотр боя GGG и «Канело» на внутреннем телевидении. Вряд ли те, кто приедет в Вегас, будут в восторге о того, что им придется смотреть поединок таким образом, а не вживую.

Надеюсь, что те любители бокса, которые собираются поехать в Лас-Вегас, постараются купить билеты заранее, а не накануне боя. Билеты разойдутся быстро. Скорее всего, билеты будут раскуплены задолго до 16 сентября. Но если бы поединок был организован на 60-тысячном стадионе «Доджерс» в Лос-Анджелесе или 90-тысячном AT&T Stadium в Далласе, тогда больше людей смогли бы посмотреть его живьем, а не по внутреннему телевидению или PPV, — написал автор.