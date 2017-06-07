Корнилов: Денис Лебедев не имеет планов на участие во Всемирной боксерской суперсерии

Лебедев 10 июля проведет добровольную защиту титула WBA (Super) против австралийца Марка Флэнагана. Всемирная боксерская суперсерия впервые стартует в сентябре этого года. Ранее чемпион IBF россиянин Мурат Гассиев, обладатель пояса WBC латвиец Майрис Бриедис и бывший чемпион по версиям WBC и IBF поляк Кшиштоф Влодарчик подтвердили свое участие в новом турнире. Кроме упомянутых боксеров на турнире в этой весовой категории будут соревноваться еще пять элитных бойцов, имена которых будут названы позже.

«Пока таких планов нет. У Лебедева назначен бой на 10 июля, и он был запланирован до того, как поступило предложение участвовать в турнире. Некоторые обязательные мероприятия по турниру совпадают с нашими обязательствами по бою, поэтому сейчас главное — это бой 10 июля, который пройдет в Екатеринбурге. Также есть обязательная защита пояса WBA и некоторые варианты на объединение титулов. Мы предпочитаем оставлять все варианты открытыми, в данный момент есть хорошие финансовые перспективы продвижения карьеры вне турнира, и мы не хотели бы лимитировать себя от этих возможностей, выступая в турнире», — сказал Корнилов по телефону.