«Домашняя арена» Альвареса, или там, где Ковалев уронил Уорда. Все о месте проведения боя Головкин — «Канело»
Супербой пройдет на арене
T-Mobile в Лас-Вегасе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Поединок чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом состоится на арене
Именно на арене
Датой поединка они выбрали 16 сентября. На право проведения боя претендовали несколько арен из Америки, Европы и Азии. Однако в итоге стороны отдали предпочтение
Этот спортивный объект имеет небольшую историю проведения боксерских поединков. С открытия здесь состоялись лишь три вечера бокса. Ровно год назад в первом бою на арене Альварес одержал красивую победу нокаутом над британцем Амир Ханом.
Самый яркий боксерский матч этой арены состоялся 19 ноября. В скандальном противостоянии за чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO в полутяжелом весе сошлись россиянин Сергей Ковалев и американец Андре Уорд. Бой, завершившийся победой Уорда раздельным судейским решением, вызвал большой ажиотаж и разделил мир любителей бокса на два лагеря. В этом году соперники проведут
За год существования арена приняла четыре вечера смешанных единоборств под эгидой UFC. Самым знаковым стал турнир под порядковым номером 202. Участниками главного боя стали Конор МакГрегор и Нэйт Диас. Также на этой площадке пару матчей в рамках чемпионата НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) провел легендарный баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс».
Арена
Внутри комплекса есть большой ресторан вместимостью до 1000 гостей. В меню этого заведения входит более 50 блюд. Во время просмотра боя разрешается употреблять алкогольные напитки, приобретенные в ресторане комплекса. Также в наличии имеются несколько
Противостояние сильнейших боксеров среднего веса Головкина и Альвареса уже вошло в число самых ожидаемых событий
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter