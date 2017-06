Поединок чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом состоится на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Этот спортивный объект был открыт чуть больше года назад, однако уже успел стать местом проведения нескольких захватывающих боксерских вечеров и турниров UFC. Подробнее — в материале Vesti.kz..

Именно на арене T-Mobile в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 мая команда Альвареса после победы над мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим объявила о поединке с Головкиным. Эффектный выход казахстанского боксера произвел настоящий фурор среди боксерской общественности.

Датой поединка они выбрали 16 сентября. На право проведения боя претендовали несколько арен из Америки, Европы и Азии. Однако в итоге стороны отдали предпочтение T-Mobile.

T-Mobile Arena — это крытый многофункциональный комплекс. Он начал функционировать с апреля 2016 года. Вмещает до 20 000 зрителей. На строительство спортивного объекта потрачено 375 миллионов долларов. Шестую часть затрат компенсировала компания T-Mobile. Благодаря этому вливанию арена будет в течение десяти лет носить название корпорации. Отметим, что спортивный объект был сконструирован американской архитектурной компанией Populous. Эта организация спроектировала теннисные корты «Уимблдона», стадион английского футбольного клуба «Арсенал» «Эмирэйтс» и легендарный стадион «Уэмбли». На объекте есть специальная инфраструктура для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Этот спортивный объект имеет небольшую историю проведения боксерских поединков. С открытия здесь состоялись лишь три вечера бокса. Ровно год назад в первом бою на арене Альварес одержал красивую победу нокаутом над британцем Амир Ханом.

Самый яркий боксерский матч этой арены состоялся 19 ноября. В скандальном противостоянии за чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO в полутяжелом весе сошлись россиянин Сергей Ковалев и американец Андре Уорд. Бой, завершившийся победой Уорда раздельным судейским решением, вызвал большой ажиотаж и разделил мир любителей бокса на два лагеря. В этом году соперники проведут матч-реванш. Многие эксперты и болельщики с нетерпением ждут этого поединка. Однако в номинации «главный бой года» бесспорно лидирует столкновение Головкина и «Канело».

За год существования арена приняла четыре вечера смешанных единоборств под эгидой UFC. Самым знаковым стал турнир под порядковым номером 202. Участниками главного боя стали Конор МакГрегор и Нэйт Диас. Также на этой площадке пару матчей в рамках чемпионата НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) провел легендарный баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс».

Арена T-Mobile — излюбленное место для масштабных музыкальных ивентов. Из числа известных нашему зрителю исполнителей можно отметить такие коллективы, как The Killers, Guns N Roses, Barbra Streisand, Gwen Stefani, Slipknot and Marilyn Manson, Coldplay, The Rolling Stones, Kanye West и Bon Jovi.

Внутри комплекса есть большой ресторан вместимостью до 1000 гостей. В меню этого заведения входит более 50 блюд. Во время просмотра боя разрешается употреблять алкогольные напитки, приобретенные в ресторане комплекса. Также в наличии имеются несколько лаундж-баров и фуд-кортов, вмещающих более 5000 гостей. На территории арены запрещено курить. Здесь имеются три больших паркинга. Место для парковки также бронируется заранее. Стоимость этой услуги на время проведения ивента составляет 12 долларов. На сайте арены указано, как можно добраться на различных видах общественного транспорта. Здесь же можно ознакомиться со стандартными правилами поведения на объекте, которые ничем не отличаются от общепринятых норм.

