Хуан Мануэль Маркес травмировал бицепс, возвращение на ринг может быть отложено

В начале этой недели он встретился с врачом, поскольку у него врозникли проблемы с левой рукой. В результате обследования у боксёра был выявлен надрыв бицепса. Прежде чем Маркес сможет возобновить тренировки, ему потребуется от трёх до четырёх недель на восстановление после травмы.



Мексиканец планировал вернуться на ринг в конце июля или начале августа, однако в связи с травмой ему теперь, возможно, придётся изменить свои планы.