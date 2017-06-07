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https://sport.mail.ru/news/boxing/30002317/
7 июня 2017, 10:12 | Бокс | Чемпионат.com

Хуан Мануэль Маркес травмировал бицепс, возвращение на ринг может быть отложено

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категорияхХуан Мануэль Маркес травмировал бицепс, сообщает BoxingScene.

В начале этой недели он встретился с врачом, поскольку у него врозникли проблемы с левой рукой. В результате обследования у боксёра был выявлен надрыв бицепса. Прежде чем Маркес сможет возобновить тренировки, ему потребуется от трёх до четырёх недель на восстановление после травмы.

Мексиканец планировал вернуться на ринг в конце июля или начале августа, однако в связи с травмой ему теперь, возможно, придётся изменить свои планы.
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