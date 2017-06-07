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https://sport.mail.ru/news/boxing/30002110/
7 июня 2017, 10:00 | Бокс | Vesti.kz

Сергей Ковалев: Адонис Стивенсон дерется исключительно с таксистами

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО) на пресс-конференции, посвященной его реваншу против действующего чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO американца Андре Уорда (31−0, 15 КО), ответил представителям СМИ на вопрос по поводу возможности в будущем проведения объединительного поединка с чемпионом мира по версии WBC канадцем Адонисом Стивенсоном (29−1, 24 КО). Об этом сообщает vRINGe.com.

Россиянин отметил что канадец дерется с соперниками которых уже побил ранее. Увеличить
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«Знаете, почему Стивенсон пытается закончить свои поединки уже в дебюте? — задает риторический вопрос Ковалев. — Для того, чтобы никто не увидел, насколько печально он выглядит в поздних раундах.

Он же дерется исключительно с «таксистами». А сейчас и подавно — он дерется с таксистами, которых избивал ранее. Тот же поединок против Фонфара: какая была необходимость в реванше, если в первом поединке он избивал Фонфару в 11 из 12 раундов?".

Напомним, 3 июня Стивенсон провел шестую кряду добровольную защиту чемпионского титула по версии WBC в противостоянии с Фонфарой (29−5, 17 КО). Уже в первом раунде представитель Польши побывал в тяжелом нокдауне, после чего был забит «Суперменом» во втором до отмашки рефери.
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