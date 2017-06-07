Сергей Ковалев: Адонис Стивенсон дерется исключительно с таксистами

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Знаете, почему Стивенсон пытается закончить свои поединки уже в дебюте? — задает риторический вопрос Ковалев. — Для того, чтобы никто не увидел, насколько печально он выглядит в поздних раундах.

Он же дерется исключительно с «таксистами». А сейчас и подавно — он дерется с таксистами, которых избивал ранее. Тот же поединок против Фонфара: какая была необходимость в реванше, если в первом поединке он избивал Фонфару в 11 из 12 раундов?".

Напомним, 3 июня Стивенсон провел шестую кряду добровольную защиту чемпионского титула по версии WBC в противостоянии с Фонфарой (29−5, 17 КО). Уже в первом раунде представитель Польши побывал в тяжелом нокдауне, после чего был забит «Суперменом» во втором до отмашки рефери.