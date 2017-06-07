Головкин выступит с речью на открытии ФОК «Геннадий Головкин GGG»

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Чемпиону мира по версии WBA (Super) в первом тяжелом весе Денису Лебедеву в финансовом плане интереснее вести свою карьеру вне Всемирной боксеркой суперсерии, поэтому у российского боксера нет планов на участие в этом турнире, заявил агентству «Р-Спорт» менеджер Лебедева Вадим Корнилов.