Головкин выступит с речью на открытии ФОК «Геннадий Головкин GGG»
Сегодня в Майкудуке, одном из районов Караганды, состоится открытие
физкультурно-оздоровительного комплекса «Геннадий Головкин GGG», пишет Sports.kz.
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На нем с речью выступят аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, президент Казахстанской Федерации бокса Тимур Кулибаев и сам Геннадий Головкин.
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