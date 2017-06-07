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7 июня 2017, 9:37 | Бокс | Sports.kz

Головкин выступит с речью на открытии ФОК «Геннадий Головкин GGG»

Сегодня в Майкудуке, одном из районов Караганды, состоится открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Геннадий Головкин GGG», пишет Sports.kz.

Сегодня в Майкудуке одном из районов Караганды состоится открытие <nobr>физкультурно-оздоровительного</nobr> комплекса Геннадий <span class=error>Головкин</span> GGG пишет Sports.kz. Увеличить
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На нем с речью выступят аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, президент Казахстанской Федерации бокса Тимур Кулибаев и сам Геннадий Головкин.

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