Роман Гонсалес проведет реванш с Висаксилом Вангеком за неделю до боя Головкин - Альварес

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По информации RingTV, их второй поединок пройдет 9 сентября в Лос-Анджелесе.

В андеркарде Гонсалес — Вангес также ожидается бой Карлос Куадрас — Хуан Франциско Эстрада, победитель которого должен будет встретиться с победителем их противостояния.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) постановил, что Гонсалес и Вангек должны провести незамедлительный матч-реванш. Они встречались 18 марта и по итогам двенадцати раундов судьи отдали победу боксеру из Таиланда, однако абсолютное большинство специалистов и болельщиков сочли такое решение несправедливым.