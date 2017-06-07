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https://sport.mail.ru/news/boxing/30001470/
7 июня 2017, 8:59 | Бокс | Vesti.kz

Роман Гонсалес проведет реванш с Висаксилом Вангеком за неделю до боя Головкин — Альварес

Стала известна дата матча-реванша между экс-чемпионом WBC в первом легчайшем весе 29-летним никарагуанцем Романом Гонсалесом (46−1, 38 КО) и нынешним обладатель этого титула 30-летним Висаксилом Вангеком (42−4−1, 38 КО) из Таиланда.

Ранее сообщалось что их второй бой может пройти в андеркарте у GGG. Увеличить
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По информации RingTV, их второй поединок пройдет 9 сентября в Лос-Анджелесе.

В андеркарде Гонсалес — Вангес также ожидается бой Карлос Куадрас — Хуан Франциско Эстрада, победитель которого должен будет встретиться с победителем их противостояния.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) постановил, что Гонсалес и Вангек должны провести незамедлительный матч-реванш. Они встречались 18 марта и по итогам двенадцати раундов судьи отдали победу боксеру из Таиланда, однако абсолютное большинство специалистов и болельщиков сочли такое решение несправедливым.

При этом сообщалось, что их реванш может пройти в рамках вечера бокса 16 сентября в Лас-Вегасе, главным событием которого станет бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
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