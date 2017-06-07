Роман Гонсалес проведет реванш с Висаксилом Вангеком за неделю до боя Головкин — Альварес
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матча-реванша между экс-чемпионом WBC в первом легчайшем весе 29-летним никарагуанцем Романом Гонсалесом (46−1, 38 КО) и нынешним обладатель этого титула 30-летним Висаксилом Вангеком (42−4−1, 38 КО) из Таиланда.
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По информации RingTV, их второй поединок пройдет 9 сентября в
В андеркарде Гонсалес — Вангес также ожидается бой Карлос Куадрас — Хуан Франциско Эстрада, победитель которого должен будет встретиться с победителем их противостояния.
Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) постановил, что Гонсалес и Вангек должны провести незамедлительный
При этом сообщалось, что их реванш может пройти в рамках вечера бокса 16 сентября в
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