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«Это хороший бизнес. Люди со всего мира приедут в Лас-Вегас, чтобы посмотреть поединок. И мы собираемся открыть 30 тысяч дополнительных мест для показа по внутреннему телевидению», — сказал Оскар, слова которого приводит Boxingnews24.com.

Внутреннее телевидение (closed-circuit TV) — система, по которой трансляция событий организуется в кинозалах, барах, казино и других местах скопления людей.