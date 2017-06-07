Бой Головкин — Альварес в Лас-Вегасе будут транслировать на внутреннем телевидении
Как сообщил глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя, 16 сентября они планируют обеспечить трансляцию боя Геннадий Головкин — Сауль Альварес на местах для тех, кто не сможет приобрести билеты на
T-Mobile Arena, пишет Sports.kz.
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«Это хороший бизнес. Люди со всего мира приедут в
Внутреннее телевидение (closed-circuit TV) — система, по которой трансляция событий организуется в кинозалах, барах, казино и других местах скопления людей.
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