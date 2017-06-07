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https://sport.mail.ru/news/boxing/30001458/
7 июня 2017, 8:51 | Бокс | Sports.kz

Бой Головкин — Альварес в Лас-Вегасе будут транслировать на внутреннем телевидении

Как сообщил глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя, 16 сентября они планируют обеспечить трансляцию боя Геннадий Головкин — Сауль Альварес на местах для тех, кто не сможет приобрести билеты на T-Mobile Arena, пишет Sports.kz.

Как сообщил глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла <span class=error>Хойя</span> 16 сентября они планируют обеспечить трансляцию боя Геннадий <span class=error>Головкин</span> — <span class=error>Сауль</span> Альварес на местах для тех кто не сможет приобрести билеты на <nobr>T-Mobile</nobr> Arena пишет Sports.kz. Увеличить
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«Это хороший бизнес. Люди со всего мира приедут в Лас-Вегас, чтобы посмотреть поединок. И мы собираемся открыть 30 тысяч дополнительных мест для показа по внутреннему телевидению», — сказал Оскар, слова которого приводит Boxingnews24.com.

Внутреннее телевидение (closed-circuit TV) — система, по которой трансляция событий организуется в кинозалах, барах, казино и других местах скопления людей.

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