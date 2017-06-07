Команда «Канело» выложила видео с тренировки со «смертельными ударами» по корпусу
Команда мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) продолжает подогревать интерес к предстоящему поединку с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), который пройдет 16 сентября в
Лас-Вегасе.
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Промоутерская компания Golden Boy Promotions, ведущая дела «Канело», выложила на своей странице в Twiiter видео с тренировки мексиканца, где он отрабатывает удар по корпусу.
«Канело» отрабатывает смертельные удары по корпусу. Как вы думаете, сможет ли Головкин выдержать их?, — говорится в описании.
Сам бой «Канело» и Головкин пройдет на
Телеканал HBO покажет их поединок в США по системе платных трансляций. Ожидается, что на кону будут стоять четыре титула, принадлежащие Головкину, а «Канело» выставит свой пояс чемпиона мира по версии журнала The Ring.
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