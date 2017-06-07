Команда «Канело» выложила видео с тренировки со «смертельными ударами» по корпусу

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Промоутерская компания Golden Boy Promotions, ведущая дела «Канело», выложила на своей странице в Twiiter видео с тренировки мексиканца, где он отрабатывает удар по корпусу.

«Канело» отрабатывает смертельные удары по корпусу. Как вы думаете, сможет ли Головкин выдержать их?, — говорится в описании.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/Canelo">@canelo</a> working on those lethal body shots! ??? Do you think <a href="https://twitter.com/GGGBoxing">@gggboxing</a> can take these shots? ? Sept 16 <a href="https://twitter.com/hashtag/CaneloGGG?src=hash">#CaneloGGG</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/TeamCanelo?src=hash">#TeamCanelo</a> ?? <a href="https://t.co/xGBiPoW0cr">pic.twitter.com/xGBiPoW0cr</a></p>— GoldenBoyPromotions (@GoldenBoyBoxing) <a href="https://twitter.com/GoldenBoyBoxing/status/872226958544781312">6 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сам бой «Канело» и Головкин пройдет на T-Mobile Arena, которая во время боксерских поединков может вместить до 20 тысяч зрителей. Для казахстанца это будет первый бой на этой арене, тогда как мексиканец уже дважды был хедлайнером здесь.

Телеканал HBO покажет их поединок в США по системе платных трансляций. Ожидается, что на кону будут стоять четыре титула, принадлежащие Головкину, а «Канело» выставит свой пояс чемпиона мира по версии журнала The Ring.