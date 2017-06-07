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https://sport.mail.ru/news/boxing/30000993/
7 июня 2017, 8:10 | Бокс | Vesti.kz

Команда «Канело» выложила видео с тренировки со «смертельными ударами» по корпусу

Команда мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) продолжает подогревать интерес к предстоящему поединку с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе.

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Промоутерская компания Golden Boy Promotions, ведущая дела «Канело», выложила на своей странице в Twiiter видео с тренировки мексиканца, где он отрабатывает удар по корпусу.

«Канело» отрабатывает смертельные удары по корпусу. Как вы думаете, сможет ли Головкин выдержать их?, — говорится в описании.

Сам бой «Канело» и Головкин пройдет на T-Mobile Arena, которая во время боксерских поединков может вместить до 20 тысяч зрителей. Для казахстанца это будет первый бой на этой арене, тогда как мексиканец уже дважды был хедлайнером здесь.

Телеканал HBO покажет их поединок в США по системе платных трансляций. Ожидается, что на кону будут стоять четыре титула, принадлежащие Головкину, а «Канело» выставит свой пояс чемпиона мира по версии журнала The Ring.

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