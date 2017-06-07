СМИ: Головкин повел 1:0. Посмотрим, чем ответит «Канело» на смелый выпад от GGG
Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз высказал мнение по поводу недавнего выпада чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) в адрес своего следующего соперника мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО).
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Видимо, что-то случилось...
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«В интервью TMZ.com Головкин буквально смеялся, когда анализировал выступление «Канело» в бою против
Обычно Головкин довольно дипломатичен, когда дело доходит до его комментариев в адрес некоторых боксеров, но в этот раз он вцепился «Канело» прямо в глотку. Головкин сказал, что если у «Канело» было так много энергии, что тот стоял между раундами, тогда он должен был использовать ее, чтобы нокаутировать
Головкин устроил травлю на «Канело»? Во всяком случае, он не стал сдерживаться. Если он так раскручивает свой бой с «Канело», то Головкин здорово стартовал. Одно очко в его пользу, Головкин ведет 1:0. Теперь очередь за «Канело». Посмотрим, ответит ли он очередной порцией трэштокинга или же промолчит, придерживаясь своей позиции не отвечать на критику в свой адрес, — написал автор.
В то же время Головкин признался, что считает «Канело» своим самым серьезным соперником в карьере. Казахстанец отметил, что еще никогда не дрался со столь сильным оппонентом.
Их бой пройдет 16 сентября в
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