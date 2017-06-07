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https://sport.mail.ru/news/boxing/30000619/
7 июня 2017, 8:02 | Бокс | Vesti.kz

Forbes назвал противостояние Головкина и «Канело» кандидатом на звание «Бой года»

Авторитетный журнал Forbes считает, что сентябрьский поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) может стать кандидатом на звание «Бой года», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок пройдет 16 сентября в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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Ранее было официально объявлено, что бой Головкина и «Канело», намеченный на 16 сентября, состоится в Лас-Вегасе на 20-тысячной T-Mobile Arena. Для казахстанца это будет первое выступление на этой арене, тогда как мексиканец дрался здесь уже дважды.

«Это фантастический год для бокса со всеми теми боями, которые уже прошли в 2017 году. И это противостояние в Лас-Вегасе (поединок GGG — «Канело») может стать кандидатом на звание «Бой года», — пишет издание.

Также Forbes оценил денежный потенциал Головкина за бой с «Канело», отметив, что он может принести казахстанцу самый большой гонорар в его карьере. Кроме того, журнал допустил, что их поединок может стать самым кассовым в истории бокса после поединка американца Флойда Мейвезера-младшего (49−0, 26 КО) и филиппинца Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО), состоявшегося в мае 2015 года.

Добавим, что в США бой Головкин — Альварес будет показан по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя прогнозирует продажи в районе трех миллионов PPV, тогда как некоторые СМИ называют более скромные цифры.

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