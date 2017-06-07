Forbes назвал противостояние Головкина и «Канело» кандидатом на звание «Бой года»
Авторитетный журнал Forbes считает, что сентябрьский поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) может стать кандидатом на звание «Бой года», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Ранее было официально объявлено, что бой Головкина и «Канело», намеченный на 16 сентября, состоится в
«Это фантастический год для бокса со всеми теми боями, которые уже прошли в 2017 году. И это противостояние в
Также Forbes оценил денежный потенциал Головкина за бой с «Канело», отметив, что он может принести казахстанцу самый большой гонорар в его карьере. Кроме того, журнал допустил, что их поединок может стать самым кассовым в истории бокса после поединка американца Флойда
Добавим, что в США бой Головкин — Альварес будет показан по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя прогнозирует продажи в районе трех миллионов PPV, тогда как некоторые СМИ называют более скромные цифры.
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