Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30000413/
7 июня 2017, 7:59 | Бокс | Vesti.kz

Головкин: Я никогда не дрался со столь мощным оппонентом, «Канело» будет первым настоящим чемпионом

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) признался, что считает мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) самым сильным соперником в своей карьере.

GGG добавил что он и сам не подарок для мексиканца. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я никогда не дрался со столь мощным оппонентом, как “Канело”. Думаю, он будет первым настоящим чемпионом. Я усердно готовлюсь, но в этот раз все по другому. Он знает меня, а я знаю его, мы тренировались вместе четыре года назад. Но у моего тренера есть план. Для нас обоих это будет большой бой и мы оба готовы к big drama show. Я не думаю, что Сауль когда-то боксировал с таким панчером, как я», — сказал Головкин в интервью TMZ.

Ранее казахстанский боксер выразил удивление тем фактом, «Канело» смог нокаутировать Хулио Сезара Чавеса-младшего в его последнем поединке. По словам Головкина, Чавес выглядел ужасно, но его соперник устроил показуху для девушек.

Также Головкин поведал о своих дальнейших планах после боя с Альваресом, который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на 20-тысячной T-Mobile Arena. Мексиканец уже дважды дрался здесь, тогда как для казахстанца это будет первый опыт выступления на этой арене.

Ожидается, что на кону их поединка будут стоять четыре титула, принадлежащие Головкину, при этом «Канело» выставит свой чемпионский пояс по версии журнала The Ring. Телеканал HBO будет транслировать поединок через систему платных трансляций (PPV).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Претендент на титул Головкина по версии WBC может определиться 29 июля

Претендент на титул Головкина по версии WBC может определиться 29 июля

Как сообщает BoxingScene.com со ссылкой на источники в Аргентине, в настоящее время ведутся переговоры о проведении боя между американцем Джермаллом Чарло (25−0, 19 КО) и аргентинцем Хорхе Себастьяном Хейландом (28−4−2, 15 КО), победитель которого станет официальным претендентом на титул чемпиона мира WBC в среднем весе.
Еще 7 новостей  Все новости
7 июня

Команда "Канело" выложила видео с тренировки со "смертельными ударами" по корпусу

Головкин повел 1:0. Посмотрим, чем ответит "Канело" на смелый выпад от GGG - СМИ

Forbes назвал противостояние Головкина и "Канело" кандидатом на звание "Бой года"