Головкин: Я никогда не дрался со столь мощным оппонентом, «Канело» будет первым настоящим чемпионом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я никогда не дрался со столь мощным оппонентом, как “Канело”. Думаю, он будет первым настоящим чемпионом. Я усердно готовлюсь, но в этот раз все по другому. Он знает меня, а я знаю его, мы тренировались вместе четыре года назад. Но у моего тренера есть план. Для нас обоих это будет большой бой и мы оба готовы к big drama show. Я не думаю, что Сауль когда-то боксировал с таким панчером, как я», — сказал Головкин в интервью TMZ.

Ранее казахстанский боксер выразил удивление тем фактом, «Канело» смог нокаутировать Хулио Сезара Чавеса-младшего в его последнем поединке. По словам Головкина, Чавес выглядел ужасно, но его соперник устроил показуху для девушек.

Также Головкин поведал о своих дальнейших планах после боя с Альваресом, который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на 20-тысячной T-Mobile Arena. Мексиканец уже дважды дрался здесь, тогда как для казахстанца это будет первый опыт выступления на этой арене.

Ожидается, что на кону их поединка будут стоять четыре титула, принадлежащие Головкину, при этом «Канело» выставит свой чемпионский пояс по версии журнала The Ring. Телеканал HBO будет транслировать поединок через систему платных трансляций (PPV).