Головкин: Я никогда не дрался со столь мощным оппонентом, «Канело» будет первым настоящим чемпионом
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) признался, что считает мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) самым сильным соперником в своей карьере.
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«Я никогда не дрался со столь мощным оппонентом, как “Канело”. Думаю, он будет первым настоящим чемпионом. Я усердно готовлюсь, но в этот раз все по другому. Он знает меня, а я знаю его, мы тренировались вместе четыре года назад. Но у моего тренера есть план. Для нас обоих это будет большой бой и мы оба готовы к big drama show. Я не думаю, что Сауль
Ранее казахстанский боксер выразил удивление тем фактом, «Канело» смог нокаутировать Хулио Сезара
Также Головкин поведал о своих дальнейших планах после боя с Альваресом, который состоится 16 сентября в
Ожидается, что на кону их поединка будут стоять четыре титула, принадлежащие Головкину, при этом «Канело» выставит свой чемпионский пояс по версии журнала The Ring. Телеканал HBO будет транслировать поединок через систему платных трансляций (PPV).
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