Претендент на титул Головкина по версии WBC может определиться 29 июля
Как сообщает BoxingScene.com со ссылкой на источники в Аргентине, в настоящее время ведутся переговоры о проведении боя между американцем Джермаллом Чарло (25−0, 19 КО) и аргентинцем Хорхе Себастьяном Хейландом (28−4−2, 15 КО), победитель которого станет официальным претендентом на титул чемпиона мира WBC в среднем весе.
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По предварительным данным, поединок может состояться 29 июля в США в рамках вечера бокса, главным событием которого станет мегафайт Майки Гарсии и Эдриена Броунера.
Ранее в этом году Чарло освободил титул IBF и официально объявил о своем переходе в средний вес. Свой крайний поединок он провел в декабре прошлого года, одержав досрочную победу в пятом раунде над Джулианом Уильямсом.
Хайленд занимает первую строчку в рейтинге WBC на протяжении долгого времени, но титульного поединка так и не дождался. Последний раз аргентинец выходил на ринг в апреле текущего года, нокаутировав малоизвестного боксера из Аргентины Матео Верона.
Титул WBC в среднем весе принадлежит казахстанцу Геннадию Головкину, у которого на 16 сентября запланирован поединок против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.
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