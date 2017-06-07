Головкин посмеялся над «Канело» за неспособность нокаутировать Чавеса и показуху для девушек
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) высказался по поводу выступления своего следующего соперника мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) в его последнем поединке.
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Головкин удивлен тем фактом, что «Канело» не удалось нокаутировать Хулио Сезара
«Знаете, мне до сих пор интересно, почему Альварес не победил нокаутом в последнем бою. Чавес выглядел ужасно и должен был упасть. Сауль показывал, что в нем много сил, стоял в перерывах между раундами, но если в тебе столько энергии, иди и нокаутируй его. Не знаю, может, он устраивал
Ранее Головкин поведал о своих дальнейших планах после боя с Альваресом, который состоится 16 сентября в
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