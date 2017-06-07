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https://sport.mail.ru/news/boxing/30000335/
7 июня 2017, 7:54 | Бокс | Vesti.kz

Головкин посмеялся над «Канело» за неспособность нокаутировать Чавеса и показуху для девушек

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) высказался по поводу выступления своего следующего соперника мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) в его последнем поединке.

По словам GGG Чавес выглядел ужасно и должен был упасть. Увеличить
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Головкин удивлен тем фактом, что «Канело» не удалось нокаутировать Хулио Сезара Чавеса-младшего. По словам казахстанца, Чавес выглядел ужасно, но его соперник устроил показуху для девушек.

«Знаете, мне до сих пор интересно, почему Альварес не победил нокаутом в последнем бою. Чавес выглядел ужасно и должен был упасть. Сауль показывал, что в нем много сил, стоял в перерывах между раундами, но если в тебе столько энергии, иди и нокаутируй его. Не знаю, может, он устраивал какую-то показуху для девушек», — сказал Головкин в интервью TMZ.

Ранее Головкин поведал о своих дальнейших планах после боя с Альваресом, который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на 20-тысячной T-Mobile Arena. Также казахстанец рассказал, как совместные тренировки и спарринг с мексиканцем сказались на его подготовке к предстоящему бою.

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Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз высказал мнение по поводу недавнего выпада чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) в адрес своего следующего соперника мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО).
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