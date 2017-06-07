Головкин посмеялся над «Канело» за неспособность нокаутировать Чавеса и показуху для девушек

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Головкин удивлен тем фактом, что «Канело» не удалось нокаутировать Хулио Сезара Чавеса-младшего. По словам казахстанца, Чавес выглядел ужасно, но его соперник устроил показуху для девушек.

«Знаете, мне до сих пор интересно, почему Альварес не победил нокаутом в последнем бою. Чавес выглядел ужасно и должен был упасть. Сауль показывал, что в нем много сил, стоял в перерывах между раундами, но если в тебе столько энергии, иди и нокаутируй его. Не знаю, может, он устраивал какую-то показуху для девушек», — сказал Головкин в интервью TMZ.