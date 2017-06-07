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https://sport.mail.ru/news/boxing/30000172/
7 июня 2017, 7:44 | Бокс | ТАСС

СМИ: Джошуа освобожден от обязательной защиты титула ради боя-реванша с Владимиром Кличко

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа освобожден от обязательной защиты титула IBF ради боя-реванша с украинцем Владимиром Кличко. Об этом сообщает британский телеканал Sky Sports News.

<nobr>Бой-реванш</nobr> Джошуа и Кличко должен состояться до 2 декабря 2017 года. Увеличить
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IBF сделала специальное исключение для Джошуа ради боя-реванша с 41-летним Владимиром Кличко. Отмечается, что данный поединок должен состояться до 2 декабря 2017 года. Джошуа должен был провести обязательную защиту титула IBF в поединке против болгарина Кубрата Пулева.

Промоутер 27-летнего британца Эдди Хирн сообщил порталу Boxing News, что переговоры о проведении реванша уже ведутся, отметив, что в ближайшее время Кличко должен встретиться со своим менеджером Берндом Бенте, чтобы обсудить возможное участие в реванше и поставить в известность команду Джошуа.

29 апреля в 12-раундовом бою на «Уэмбли» Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии IBF и завоевав пояс «суперчемпиона» по версии WBA.

Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 19 побед (все — нокаутом). На счету Кличко 64 победы (53 — нокаутом), пять поражений.
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