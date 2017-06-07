СМИ: Джошуа освобожден от обязательной защиты титула ради боя-реванша с Владимиром Кличко
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа освобожден от обязательной защиты титула IBF ради
боя-реванша с украинцем Владимиром Кличко. Об этом сообщает британский телеканал Sky Sports News.
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IBF сделала специальное исключение для Джошуа ради
Промоутер 27-летнего британца Эдди Хирн сообщил порталу Boxing News, что переговоры о проведении реванша уже ведутся, отметив, что в ближайшее время Кличко должен встретиться со своим менеджером Берндом Бенте, чтобы обсудить возможное участие в реванше и поставить в известность команду Джошуа.
29 апреля в 12-раундовом бою на «Уэмбли» Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии IBF и завоевав пояс «суперчемпиона» по версии WBA.
Джошуа
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