СМИ: Джошуа освобожден от обязательной защиты титула ради боя-реванша с Владимиром Кличко

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IBF сделала специальное исключение для Джошуа ради боя-реванша с 41-летним Владимиром Кличко. Отмечается, что данный поединок должен состояться до 2 декабря 2017 года. Джошуа должен был провести обязательную защиту титула IBF в поединке против болгарина Кубрата Пулева.

Промоутер 27-летнего британца Эдди Хирн сообщил порталу Boxing News, что переговоры о проведении реванша уже ведутся, отметив, что в ближайшее время Кличко должен встретиться со своим менеджером Берндом Бенте, чтобы обсудить возможное участие в реванше и поставить в известность команду Джошуа.

29 апреля в 12-раундовом бою на «Уэмбли» Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии IBF и завоевав пояс «суперчемпиона» по версии WBA.