Промоутеры Альвареса опасались, что бой с Головкиным не соберет стадион

— Лас-Вегас был лучшей сделкой для нас. Если бы мы выбрали стадион, но на него пришло бы только 75 тысяч зрителей и рекорд боя Джошуа — Кличко [90 тысяч зрителей на «Уэмбли"] не был бы побит, люди сказали бы, что это провал. А я не хотел этого, — приводит слова Гомеса NY Fights.



«T-Mobile Arena» вмещает лишь 20 тысяч зрителей, в то время как претендовавший на право принять бой «AT&T Stadium» в Далласе — 100 тысяч.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,67.