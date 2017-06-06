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https://sport.mail.ru/news/boxing/29997518/
6 июня 2017, 18:39 | Бокс | Sports.kz

Промоутеры Альвареса опасались, что бой с Головкиным не соберет стадион

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющей интересы Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) прокомментировал их решение выбрать местом проведения боя с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions <span class=error>Эрик</span> <span class=error>Гомес</span> представляющей интересы <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) прокомментировал их решение выбрать местом проведения боя с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) T-Mobile Arena в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Лас-Вегас был лучшей сделкой для нас. Если бы мы выбрали стадион, но на него пришло бы только 75 тысяч зрителей и рекорд боя Джошуа — Кличко [90 тысяч зрителей на «Уэмбли"] не был бы побит, люди сказали бы, что это провал. А я не хотел этого, — приводит слова Гомеса NY Fights.

«T-Mobile Arena» вмещает лишь 20 тысяч зрителей, в то время как претендовавший на право принять бой «AT&T Stadium» в Далласе — 100 тысяч.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,67.

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