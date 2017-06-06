Промоутеры Альвареса опасались, что бой с Головкиным не соберет стадион
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющей интересы Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) прокомментировал их решение выбрать местом проведения боя с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) «T-Mobile Arena» в
Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.
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«T-Mobile Arena» вмещает лишь 20 тысяч зрителей, в то время как претендовавший на право принять бой «AT&T Stadium» в Далласе — 100 тысяч.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,67.
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