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https://sport.mail.ru/news/boxing/29996278/
6 июня 2017, 16:54 | Бокс | Sports.kz

Два казахстанских боксера потерпели поражения на Кубке Президента РК

В Астане продолжаются бои за Кубок Президента РК по боксу. Сегодня первыми в ринг вышли девушки. В предварительных боях двукратная чемпионка мира Назым Кызабай победила филиппинку Магно Ириш, а призёр Олимпиады Дарига Шакимова выиграла бой с узбекской спортсменкой Нафисой Аскаровой, сообщает пресс-служба КФБ.

В <span class=error>Астане</span> продолжаются бои за Кубок Президента РК по боксу. Сегодня первыми в ринг вышли девушки. В предварительных боях двукратная чемпионка мира <span class=error>Назым</span> Кызабай победила филиппинку <span class=error>Магно</span> <span class=error>Ириш</span> а призёр Олимпиады <span class=error>Дарига</span> <span class=error>Шакимова</span> выиграла бой с узбекской спортсменкой <span class=error>Нафисой</span> <span class=error>Аскаровой</span> сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>КФБ</span>. Увеличить
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В весе до 60 килограммов филиппинка Петекио Нестхи одержала победу над Улбалой Альменовой.

— Это был тяжёлый бой, — сказала Петекио журналистам в микст-зоне. — Мы все, и я, и тренеры, переживали, но всё хорошо, мы старались и всё было отлично. Я второй раз в Астане. Когда я приезжала в первый раз всё только строилось, а сейчас у меня отличные впечатления — просто вау! Астана дружелюбный город, Казахстан очень дружелюбная страна, спасибо вам за гостеприимство.

Призёр чемпионата России Людмила Орлова также выиграла первый бой с казахстанкой Динарой Жамировой. Людмила собирается дойти до финала и ещё успеть посмотреть на всемирную выставку в Астане.

— Со всеми задачами, которые передо мной ставили, я думаю справилась. Соперница была чуть выше среднего уровня. Успела посмотреть Астану и она мне очень понравилась. Можно сказать, что наравне с Москвой. Если получится, хочу попасть на Экспо, — сказала Людмила после боя.

У мужчин представитель столичной команды Мадияр Жанузак проиграл филиппинцу Марио Фернандезу, а Рустам Рустамов из Алматинской области — узбекскому боксёру Суламону Латипову. В следующий круг прошли обладатели лицензий на участие в чемпионате мира Адилет Курметов и Абильхан Аманкул.

Онлайн-трансляцию соревнований ежедневно ведёт сайт kfb.kz. Полуфинальные и финальные бои покажет телеканал «Хабар».

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