Два казахстанских боксера потерпели поражения на Кубке Президента РК
В Астане продолжаются бои за Кубок Президента РК по боксу. Сегодня первыми в ринг вышли девушки. В предварительных боях двукратная чемпионка мира Назым Кызабай победила филиппинку Магно Ириш, а призёр Олимпиады Дарига Шакимова выиграла бой с узбекской спортсменкой Нафисой Аскаровой, сообщает
пресс-служба КФБ.
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В весе до 60 килограммов филиппинка Петекио Нестхи одержала победу над Улбалой Альменовой.
— Это был тяжёлый бой, — сказала Петекио журналистам в
Призёр чемпионата России Людмила Орлова также выиграла первый бой с казахстанкой Динарой Жамировой. Людмила собирается дойти до финала и ещё успеть посмотреть на всемирную выставку в Астане.
— Со всеми задачами, которые передо мной ставили, я думаю справилась. Соперница была чуть выше среднего уровня. Успела посмотреть Астану и она мне очень понравилась. Можно сказать, что наравне с Москвой. Если получится, хочу попасть на Экспо, — сказала Людмила после боя.
У мужчин представитель столичной команды Мадияр Жанузак проиграл филиппинцу Марио Фернандезу, а Рустам Рустамов из Алматинской области — узбекскому боксёру Суламону Латипову. В следующий круг прошли обладатели лицензий на участие в чемпионате мира Адилет Курметов и Абильхан Аманкул.
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