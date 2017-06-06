Два казахстанских боксера потерпели поражения на Кубке Президента РК

В весе до 60 килограммов филиппинка Петекио Нестхи одержала победу над Улбалой Альменовой.



— Это был тяжёлый бой, — сказала Петекио журналистам в микст-зоне. — Мы все, и я, и тренеры, переживали, но всё хорошо, мы старались и всё было отлично. Я второй раз в Астане. Когда я приезжала в первый раз всё только строилось, а сейчас у меня отличные впечатления — просто вау! Астана дружелюбный город, Казахстан очень дружелюбная страна, спасибо вам за гостеприимство.



Призёр чемпионата России Людмила Орлова также выиграла первый бой с казахстанкой Динарой Жамировой. Людмила собирается дойти до финала и ещё успеть посмотреть на всемирную выставку в Астане.



— Со всеми задачами, которые передо мной ставили, я думаю справилась. Соперница была чуть выше среднего уровня. Успела посмотреть Астану и она мне очень понравилась. Можно сказать, что наравне с Москвой. Если получится, хочу попасть на Экспо, — сказала Людмила после боя.



У мужчин представитель столичной команды Мадияр Жанузак проиграл филиппинцу Марио Фернандезу, а Рустам Рустамов из Алматинской области — узбекскому боксёру Суламону Латипову. В следующий круг прошли обладатели лицензий на участие в чемпионате мира Адилет Курметов и Абильхан Аманкул.



Онлайн-трансляцию соревнований ежедневно ведёт сайт kfb.kz. Полуфинальные и финальные бои покажет телеканал «Хабар».