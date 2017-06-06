Головкин рассказал, когда посетит Астану
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) в интервью TMZ Sport рассказал о своих ближайших планах, сообщает Sports.kz.
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Так, чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO намерен посетить всемирную выставку EXPO-2017 в Астане, официальным послом которой он является. Международный форум продлится с 10 июня по 10 сентября 2017 года и примет около 100
Также ранее стало известно, что завтра, 7 июня, Головкин посетит Караганду и примет участие в открытии
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