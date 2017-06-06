Головкин рассказал, когда посетит Астану

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Так, чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO намерен посетить всемирную выставку EXPO-2017 в Астане, официальным послом которой он является. Международный форум продлится с 10 июня по 10 сентября 2017 года и примет около 100 стран-участниц и 10 международных организаций.



Также ранее стало известно, что завтра, 7 июня, Головкин посетит Караганду и примет участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в Майкудуке.