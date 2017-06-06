Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29996078/
6 июня 2017, 16:51 | Бокс | Sports.kz

Головкин рассказал, когда посетит Астану

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) в интервью TMZ Sport рассказал о своих ближайших планах, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> (37−0 33 КО) в интервью TMZ Sport рассказал о своих ближайших планах сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Так, чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO намерен посетить всемирную выставку EXPO-2017 в Астане, официальным послом которой он является. Международный форум продлится с 10 июня по 10 сентября 2017 года и примет около 100 стран-участниц и 10 международных организаций.

Также ранее стало известно, что завтра, 7 июня, Головкин посетит Караганду и примет участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в Майкудуке.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
05 июня

Официально названо место проведения боя Головкин - Альварес

Промоутер Хурцидзе объяснил, почему грузин выиграет нужный Головкину пояс

Геннадий Головкин: «Почему u201eКанелоu201c не нокаутировал Чавеса, а только показывал цирк?»