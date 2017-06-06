Олимпийский чемпион Тищенко выступит на чемпионате Европы по боксу в Харькове

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«В состав команды вошли Василий Егоров (весовая категория до 49 кг), Тамир Галанов (до 52 кг), Бахтовар Назиров (до 56 кг), Габил Мамедов (до 60 кг), Виталий Дунайцев (до 64 кг), Сергей Собылинский (до 69 кг), Петр Хамуков (до 75 кг), Георгий Кушиташвили (до 81 кг), Евгений Тищенко (до 91 кг), Максим Бабанин (свыше 91 кг)», — сообщили в пресс-службе.

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 14 по 26 июня.