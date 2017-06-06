Журналист: Исламу нужно досрочно побеждать Киркленда. Тогда он не только сможет драться за титул IBF, но и заберет его

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«Канату нужно досрочно побеждать Киркленда. Если нокаут будет убедительный, то, я думаю, он вполне может рассчитывать на бой с победителем титульного боя за пояс IBF Джарретта Херда. В июле он проводит защиту с Остином Траутом. Думаю, он без проблем разберется с ним. В рейтинге IBF Ислам уже в тройке. Хотелось бы, чтобы ему удалось договориться с Хердом. Уверен, Канат заберет у него титул. Имея в своем активе пояс, он сможет уже по-другому вести дела», — отметил Мендоза.

Ранее Ислам поднялся на три позиции в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF) и замкнул тройку лидеров списка. Чемпионом организации в этом весе является американец Джарретт Херд. 29 июля в Нью-Йорке он проведет защиту титула в поединке со своим соотечественником Остином Траутом.

Отметим, что промоутер Ислама анонсировал график следующих боев и планы на американца Джеймса Киркленда и пуерториканца Мигеля Котто.