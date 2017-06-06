Журналист: Исламу нужно досрочно побеждать Киркленда. Тогда он не только сможет драться за титул IBF, но и заберет его
Латиноамериканский журналист и комментатор Армандо Мендоза в интервью корреспонденту Vesti.kz сообщил в борьбе за какой чемпионский пояс шансы казахстанского боксера Каната Ислама, выступающего в первом среднем весе, выглядят предпочтительнее.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Канату нужно досрочно побеждать Киркленда. Если нокаут будет убедительный, то, я думаю, он вполне может рассчитывать на бой с победителем титульного боя за пояс IBF Джарретта Херда. В июле он проводит защиту с Остином Траутом. Думаю, он без проблем разберется с ним. В рейтинге IBF Ислам уже в тройке. Хотелось бы, чтобы ему удалось договориться с Хердом. Уверен, Канат заберет у него титул. Имея в своем активе пояс, он сможет уже
Ранее Ислам поднялся на три позиции в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF) и замкнул тройку лидеров списка. Чемпионом организации в этом весе является американец Джарретт Херд. 29 июля в
Отметим, что промоутер Ислама анонсировал график следующих боев и планы на американца Джеймса Киркленда и пуерториканца Мигеля Котто.
Напомним, что свой последний бой Ислам провел 27 мая в американском Бока Ратон. Соперником казахстанского боксера был мексиканец Норберто Гонсалес. Их поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Ислама единогласным решением судей. Таким образом, он завоевал титулы WBO NABO и WBA
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter