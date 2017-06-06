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https://sport.mail.ru/news/boxing/29994616/
6 июня 2017, 14:57 | Бокс | Vesti.kz

Журналист: Исламу нужно досрочно побеждать Киркленда. Тогда он не только сможет драться за титул IBF, но и заберет его

Латиноамериканский журналист и комментатор Армандо Мендоза в интервью корреспонденту Vesti.kz сообщил в борьбе за какой чемпионский пояс шансы казахстанского боксера Каната Ислама, выступающего в первом среднем весе, выглядят предпочтительнее.

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«Канату нужно досрочно побеждать Киркленда. Если нокаут будет убедительный, то, я думаю, он вполне может рассчитывать на бой с победителем титульного боя за пояс IBF Джарретта Херда. В июле он проводит защиту с Остином Траутом. Думаю, он без проблем разберется с ним. В рейтинге IBF Ислам уже в тройке. Хотелось бы, чтобы ему удалось договориться с Хердом. Уверен, Канат заберет у него титул. Имея в своем активе пояс, он сможет уже по-другому вести дела», — отметил Мендоза.

Ранее Ислам поднялся на три позиции в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF) и замкнул тройку лидеров списка. Чемпионом организации в этом весе является американец Джарретт Херд. 29 июля в Нью-Йорке он проведет защиту титула в поединке со своим соотечественником Остином Траутом.

Отметим, что промоутер Ислама анонсировал график следующих боев и планы на американца Джеймса Киркленда и пуерториканца Мигеля Котто.

Напомним, что свой последний бой Ислам провел 27 мая в американском Бока Ратон. Соперником казахстанского боксера был мексиканец Норберто Гонсалес. Их поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Ислама единогласным решением судей. Таким образом, он завоевал титулы WBO NABO и WBA Inter-Сontinental. Эта победа для Ислама стала 24-й в 24 боях на профи-ринге, из которых 19 он завершил нокаутом.

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