Михайленко сразится за титул WBC Silver с Абдукахоровым

Соперником россиянина в 12-раундовом бою, в котором на кону будет стоять титул WBC Silver, станет узбекский боксёр Кудратилло Абдукахоров (11−0, 8 КО), сообщает Allboxing.



В декабре прошлого года Михайленко стал обладателем временного титула WBC Silver во втором полусреднем весе, победив техническим нокаутом колумбийского боксёра Брейдиса Прескотта.