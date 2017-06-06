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6 июня 2017, 14:54 | Бокс | Чемпионат.com

Михайленко сразится за титул WBC Silver с Абдукахоровым

Российский боксёр Дмитрий Михайленко (22−1, 10 КО), выступающий в категории второго полусреднего веса, проведёт свой следующий поединок 10 июля в Екатеринбурге.

Соперником россиянина в 12-раундовом бою, в котором на кону будет стоять титул WBC Silver, станет узбекский боксёр Кудратилло Абдукахоров (11−0, 8 КО), сообщает Allboxing.

В декабре прошлого года Михайленко стал обладателем временного титула WBC Silver во втором полусреднем весе, победив техническим нокаутом колумбийского боксёра Брейдиса Прескотта.
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