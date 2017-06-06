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6 июня 2017, 14:43 | Бокс | Р-Спорт

Васильев: Пономарев и Окампо дали согласие на проведение боя за элиминатор IBF

МОСКВА, 6 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Стороны российского боксера Константина Пономарева и мексиканца Карлоса Окампо дали предварительное согласие на проведение боя за звание обязательного претендента по линии IBF, заявил агентству «Р-Спорт» менеджер россиянина Алексей Васильев.

На счету 24-летнего Пономарева 32 победы (13 нокаутом) на профессиональном ринге, а в активе Окампо 21 победа (12 нокаутом). Оба боксеры еще не терпели поражений. Чемпионским поясом IBF в полусреднем весе владеет американец Эррол Спенс.

«Пришло письмо от IBF о том, что командам Пономарева и Окампо предложено до 17 июня договориться о бое за элиминатор. И мы, и команда Окампо дали предварительное согласие на участие в этом поединке. В случае недоговоренностей после 17 июня будут торги», — сказал Васильев по телефону.
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