Васильев: Пономарев и Окампо дали согласие на проведение боя за элиминатор IBF

На счету 24-летнего Пономарева 32 победы (13 нокаутом) на профессиональном ринге, а в активе Окампо 21 победа (12 нокаутом). Оба боксеры еще не терпели поражений. Чемпионским поясом IBF в полусреднем весе владеет американец Эррол Спенс.

«Пришло письмо от IBF о том, что командам Пономарева и Окампо предложено до 17 июня договориться о бое за элиминатор. И мы, и команда Окампо дали предварительное согласие на участие в этом поединке. В случае недоговоренностей после 17 июня будут торги», — сказал Васильев по телефону.